GF, incomprensioni Shaila-Lorenzo. Lei: “Stiamo da soli”, reazione

Nelle ultime ore c’è stata una nuova discussione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una storia all’interno della Casa del Grande Fratello e sono tra i personaggi di quest’anno maggiormente chiacchierati. Le loro vicende sono difatti molto seguite, anche a causa delle continue incomprensioni tra loro. In seguito all’ultima, ieri sera l’ex velina ha messo il coinquilino dinanzi ad una scelta. Scopriamo quale è stata la sua reazione.

Nuova incomprensione tra Shaila e Lorenzo

In ogni edizione del Grande Fratello tra i diversi concorrenti vengono a crearsi le dinamiche più disparate. All’interno della Casa possono difatti nascere simpatie, antipatie ed addirittura nuovi amori. Una delle storie più chiacchierate di quest’anno è quella che vede protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una frequentazione, tuttavia il loro rapporto è caratterizzato da alti e bassi. Sono difatti frequenti le incomprensioni tra i due. L’ultima c’è stata ieri sera, quando i due gieffini hanno avuto un nuovo confronto, pubblicato sulla pagina Instagram del reality.

Nello specifico Shaila ha fatto notare a Lorenzo come siano caratterialmente diversi e tendano a vivere le cose in maniera differente, lei con una maggiore leggerezza rispetto a lui. L’ex velina di Striscia La Notizia ha poi aggiunto che se non riesce ad avere fiducia in lei allora è meglio che stiano da soli. A quel punto Spolverato ha le ha risposto che vale la pena averla ed i due sono riusciti a chiarirsi. Il ragazzo le ha spiegato come, dopo l’ultima puntata, avesse bisogno di sfogare alcune cose e di parlare con lei perché non si era sentito ascoltato.

Lorenzo Spolverato ed il suo passato

Intanto nelle ultime ore Lorenzo si è ritrovato al centro dell’attenzione anche per un altro motivo. Il gieffino si era aperto sul suo passato all’interno della Casa, parlando nello specifico di un’infanzia difficile. L’esperto di gossip e giornalista Biagio D’Anelli ha tuttavia recentemente pubblicato sui social alcune storie sostenendo di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di persone vicine al gieffino in cui veniva smentito quanto raccontato. Per il momento non c’è stata ancora nessuna risposta in merito da parte del diretto interessato e precisiamo che si tratta di semplici rumor.