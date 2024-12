GF, Shaila spiazza Lorenzo: “Tra noi non c’è futuro”. Torna Turchi

Ancora novità nella Casa del Grande Fratello. C’è stato difatti un risvolto nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai giunto al capolinea. I due hanno avuto un’accesa discussione nei giorni scorsi che ha portato l’ex velina a porsi delle domande sulla loro relazione ed affrontare il gieffino. Intanto Enzo Paolo Turchi, che aveva deciso di abbandonare il reality per motivi personali, ha pensato di fare una sorpresa ai suoi ex coinquilini presentandosi all’improvviso nella Casa. Scopriamo meglio tutti gli ultimi avvenimenti.

Quest’edizione del Grande Fratello sta facendo parecchio discutere. In particolare due grandi protagonisti di quest’anno sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una frequentazione proprio all’interno della Casa, tuttavia il loro rapporto è stato caratterizzato da alcune discussioni. L’ultima c’è stata proprio qualche giorno fa in seguito ad un ballo tra Shaila ed Alfonso che ha mandato Lorenzo su tutte le furie. In seguito all’accaduto Gatta ha deciso di cercare un confronto con Spolverato ed il loro rapporto sembra essere arrivato ormai al termine.

L’ex velina ha difatti rivolto al gieffino tali parole: “Sei d’accordo con me che tra me e te non c’è futuro?”. Shaila ha anche rivelato a Lorenzo di essere rimasta delusa per quanto accaduto e di aver riflettuto tanto dopo la discussione, aggiungendo che questa le “ha fatto scadere qualcosa”. Che i due abbiano quindi chiuso definitivamente? Non resta che continuare a seguire le vicende del Grande Fratello per scoprire come andrà a finire tra i gieffini e se ci sarà un ulteriore tira e molla tra Shaila E Lorenzo.

Intanto un ex concorrente ha pensato di fare una sorpresa ai coinquilini. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi, il quale ha preferito abbandonare il reality per motivi personali. Nelle ultime ore il coreografo è tornato inaspettatamente nella Casa del Grande Fratello spiazzando tutti. Il motivo? Una speciale lezione di danza per i concorrenti rimasti in gara. Alla sua vista i gieffini gli sono immediatamente corsi incontro per abbracciarlo calorosamente, mostrandosi felici di rivederlo. I ragazzi hanno poi fatto lezione di ballo insieme ad Enzo Paolo.