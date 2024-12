Caos GF, Shaila e Lorenzo al capolinea? Tommaso valuta ritiro

Ancora caos nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, difatti, ci sono state diverse novità. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno iniziato una frequentazione all’interno del reality, hanno avuto una nuova discussione ed il loro rapporto sembrerebbe essere ormai al capolinea. Intanto Tommaso Franchi è scoppiato in lacrime e ha rivelato di voler abbandonare il programma. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Quest’ultima edizione del Grande Fratello sta facendo parecchio discutere. Come ogni anno tra i diversi coinquilini della Casa vengono a crearsi varie dinamiche, tra simpatie, antipatie, rivalità e talvolta nuovi amori. Tra due dei concorrenti, precisamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, è iniziata una frequentazione. Tra loro, tuttavia, non sono mancate le discussioni come quella avuta ieri sera. A scatenare il tutto, così come riportato da Biccy, sarebbe stato un ballo! Shaila avrebbe difatti inventato alcune coreografie e ne avrebbe eseguita una insieme ad Alfonso scatenando così una reazione da parte di Lorenzo.

Il ballo tra i due avrebbe difatti portato Spolverato ad arrabbiarsi con la ragazza, la quale avrebbe risposto di non aver fatto nulla di male. A quel punto il gieffino, stando a quanto riportato da Biccy, le avrebbe risposto con “E’ stato bello, finisce qui e non necessito di altro”. Che la storia tra i due sia effettivamente giunta al capolinea? Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello per capire se si chiariranno o meno.

Nel mentre un altro concorrente, stando sempre a quanto scritto da Biccy, avrebbe rivelato di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando nello specifico dell’idraulico toscano Tommaso Franchi. Quest’ultimo avrebbe difatti notato della chimica tra Mariavittoria Minghetti ed Alfonso D’Apice. Inizialmente la gieffina si era invece avvicinata a lui. Ieri sera Tommaso si è quindi chiuso in confessionale e successivamente lamentato con Luca Calvani e Jessica Morlacchi della vicinanza tra Mariavittoria ed Alfonso. Poco dopo sarebbe anche scoppiato in lacrime per lo stesso motivo, ribadendo la sua volontà di voler abbandonare il reality. Anche in questo caso non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per scoprirlo.