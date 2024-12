GF notte, Shaila una furia: svelati i messaggi tra Lorenzo e Helena

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri in prima serata su Canale 5 è stato affrontato un argomento di cui si parlava ormai da più di un mese: il segreto di Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini ha quindi finalmente svelato di cosa si trattasse, ovvero dei messaggi scambiati sui social tra lui e Helena Prestes prima di entrare nella Casa del noto reality. Sebbene Shaila Gatta abbia ammesso di sapere già tutto, dopo la diretta è andata su tutte le furie e si è sfogata con una sua coinquilina, Yulia Bruschi. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

Era ormai da più di un mese che all’interno della Casa del Grande Fratello si parlava di un segreto custodito da Lorenzo Spolverato. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Alfonso Signorini ha finalmente rivelato ai telespettatori di che cosa si trattasse. Stando a quanto detto dal conduttore tra il gieffino e Helena Prestes ci sarebbe stato uno scambio di messaggi su Instagram prima del loro ingresso nella Casa del reality. Insomma nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto già si vociferasse. Shaila Gatta, che ha iniziato una frequentazione proprio con Lorenzo, ha rivelato di essere già a conoscenza della questione. Tuttavia, immediatamente dopo la fine della puntata, l’ex velina è andata su tutte le furie proprio a causa del “segreto” di Lorenzo.

Nello specifico la gieffina si è sfogata con una sua coinquilina, Yulia Bruschi, ammettendo di avercela con Spolverato. Shaila ha anche svelato il contenuto di alcuni dei messaggi che Lorenzo scambiava con Helena prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello. Nello specifico, stando alle parole di Gatta, i due avrebbero parlato di un “incontro di anime” ed il gieffino si sarebbe definito contento del fatto che entrambi fossero nel reality. L’ex velina ha poi aggiunto che, nonostante fosse già a conoscenza dei messaggi, non abbia trovato bello che la cosa sia uscita fuori davanti a tutti.

Di seguito quanto detto da Shaila a riguardo nel suo sfogo con Yulia:

Per me non è stata una serata leggera. Ok che sapevo, ma non è bello che quella cosa sia uscita davanti a tutti. Questi si sono scambiati i messaggi dove scrivevano ‘incontro di anime’. Cosa si sono scritti? Tipo ‘le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello’. Ma stiamo scherzando?!