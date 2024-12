GF, il segreto di Lorenzo delude e insospettisce: web urla al complotto

Qual è il segreto di Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes al Grande Fratello? Stasera, nella puntata in onda il 2 novembre 2024, Alfonso Signorini promette al pubblico questo colpaccio. Il blocco prende inizio con la lite che è scoppiata tra Yulia Bruschi e Lorenzo nel Tugurio, nei giorni scorsi. La gieffina stasera spiega di essere esplosa in quanto lì si è respirata molta tensione. Allo stesso tempo, Yulia assicura che si vogliono bene e che hanno risolto le divergenze. Come già i telespettatori avevano notato, dopo lo scontro, tra loro è tornata la pace. A questo punto, la Bruschi ha modo di tornare nella Casa dagli altri suoi coinquilini.

Ovviamente, il primo che abbraccia è Giglio. Lorenzo resta solo nel Tugurio. Successivamente, il gieffino tanto discusso viene raggiunto da Helena, già protagonista del primo blocco di questa puntata tra scontri e forti affermazioni. La modella brasiliana spiega subito di aver scritto la lettera per il suo compleanno con il cuore. A questo punto, racconta il suo contenuto, svelando di volergli solo confessare di amarlo come amico, sebbene inizialmente ci sia stata un’infatuazione. Spolverato ringrazia Helena. Ed ecco che Signorini vuole leggere una parte di questa lettera della Prestes.

Alla domanda del conduttore, Lorenzo ed Helena al GF stasera confermano che non c’è mai stata intimità tra loro. Il padrone di casa non capisce, pertanto, il motivo per cui tra loro non possa continuare un’amicizia. Spolverato spiega di essere rimasto deluso da alcuni atteggiamenti. Alla fine, i due concorrenti si abbracciano e si separano in amicizia.

E arriva finalmente il momento di scoprire il segreto di Lorenzo, di cui si è parlato dentro e fuori la Casa in questi giorni. Signorini, per arrivare alla verità, decide di isolare coloro che sarebbero a conoscenza di tutto, oltre il diretto interessato: Helena, Yulia e Javier. Il padrone di casa inizia da Martinez. “Tutti sapete ma nessuno parla”, afferma Alfonso. Per spronare Javier, il conduttore spiega che il pubblico vuole sapere.

“Io sinceramente vorrei che lo tirassero fuori loro”, inizia così Martinez. Signorini non ci sta e chiede al gieffino argentino di parlare: “Helena mi ha detto che già si erano sentiti fuori e che si sarebbero protetti a vicenda. Lei mi ha fatto capire che già si conoscevano”. Tocca poi a Yulia esporsi. “Pensi sia proprio io quella adatta? Sono cose confidenziali che mi ha detto Helena. Tu Alfonso sai benissimo quanto io dia valore a queste cose”, afferma la Bruschi.

Anche in questo caso, il conduttore non ci sta e la sprona a parlare. “Ci sono stati dei messaggi vecchi tra loro, prima di questo programma, in cui scherzavano e parlavano. Si sono cercati per fare amicizia, perché sapevano che sarebbero entrati entrambi”, racconta Yulia. Quest’ultima, però, rivela di non voler parlare di altri dettagli personali e privati di Lorenzo.

A parlare ci pensa Helena, la quale si dice pronta a essere sincera:

“Questo segreto l’ho tenuto per tanto tempo, perché so che non reagirebbe bene lui. Prima di entrare qui, ci siamo scritti, con tanta paura. Su Instagram… Io l’ho cercato. Mi piaceva come profilo. Lui aveva delle belle intenzioni. Io ho chiesto a lui di proteggermi, perché io avevo paura di venire qui. Lui non mi ha mai promesso niente. Non ci siamo mai incontrati, mai. Io ero a Parigi”

Signorini fa notare che Helena e Lorenzo hanno infranto il regolamento. Alfonso deve ora mettere alla prova Spolverato:

“Sicuramente ho fatto una cosa che non si fa e, soprattutto, mi sono fidato della persona sbagliata. Helena mi ha scritto su Instagram. Abbiamo parlato un po’ in generale. Non ci siamo più visti. Il patto era che non usciva questa cosa, perché mi sono accorto che avevo fatto una cavolata. Sì, Shaila penso lo sapesse prima… Sì, sono sicuro. Lei mi ha detto ‘io so già’. Lo sapeva. Se abbiamo fatto un patto con Helena? No, c’era un accordo di giocare e scherzare, spalleggiarci. Poi non è andata nemmeno così. Però sicuramente c’era un’intesa”

Alla fine il segreto di cui tanto si è parlato non ha scosso il pubblico, anzi. Molti avevano già compreso che Helena e Lorenzo già si conoscessero. I telespettatori, delusi, si aspettavano qualcosa di più sconvolgente. C’è chi, a questo punto, crede che questo non sia il vero segreto. Sono tanti i telespettatori increduli e convinti che tutti stiano nascondendo la verità su un dettaglio legato alla vita di Lorenzo fuori.

Addirittura ci sono utenti sui social network che si dicono certi del fatto che si siano messi tutti d’accordo per dare la stessa versione. “Tutta questa paura per un messaggio in Direct su Instagram?”, tuonano i telespettatori.

Quando Signorini fa sapere a Lorenzo che fuori si è ipotizzata una relazione segreta che avrebbe avuto fuori con un volto importante della moda. Spolverato smentisce prontamente: “Ma il guru della moda quando? Mai. Siamo fuori tema”. Non solo, sia Lorenzo che Helena negano che ci sia stato un flirt tra loro prima dell’inizio dei giochi.