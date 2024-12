GF, potrebbero arrivare altri 2 nuovi concorrenti: ex GF vip (rumor)

Dopo i nuovi ingressi di ieri sera potrebbero esserci ancora altre novità al Grande Fratello. Stando ad alcune voci comparse sul web, difatti, nelle prossime settimane potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia altre due nuove concorrenti. Non si tratterebbe tuttavia di volti totalmente nuovi al programma, bensì di personaggi già noti e che hanno preso parte al Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di chi si tratta nello specifico.

Le due possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello

L’idea di far entrare dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello si è dimostrata vincente. La puntata del Grande Fratello di ieri sera, che ha visto arrivare dei nuovi coinquilini all’interno della Casa, ha difatti registrato un aumento negli ascolti che sono tornati sopra i due milioni di telespettatori (per l’esattezza: 2.226.000 telespettatori, pari al 17,5% di share). Probabilmente proprio perché una scelta vincente, la produzione avrebbe pensato di aggiungere ancora altre due concorrenti. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito TvBlog. Secondo quanto scritto potrebbero difatti fare ritorno nel reality due noti ex volti dello stesso, precisamente Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Entrambe le concorrenti hanno già preso parte all’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, una delle più fortunate del programma. Stefania è arrivata al terzo posto mentre Maria Teresa, entrata a partire dalla seconda puntata, è uscita a pochi passi dalla finale. L’edizione di quell’anno è stata poi vinta da Tommaso Zorzi. Entrambe le concorrenti sono state tra le più amate del reality ed il loro ingresso all’interno della Casa potrebbe quindi aiutare ulteriormente con l’incremento degli ascolti. Stando a quanto riportato da TvBlog, il loro ritorno al Grande Fratello dovrebbe avvenire nella puntata prevista per lunedì 16 dicembre.

I nuovi concorrenti entrati ieri sera

Intanto nella puntata andata in onda ieri in prima serata su Canale 5 hanno varcato la famosa porta rossa altri concorrenti. Nello specifico si tratta di Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, l’ex corteggiatrice di Uomini E Donne e Miss Trento Chiara Cainelli, il fratello di Jovanotti Bernardo Cherubini ed il fisioterapista Emanuele Fiori. Monsé non è un volto nuovo del reality, avendo già preso parte a ben due edizioni dello stesso.