GF 16° puntata: nominati, Zeudi smaschera, papà di Javier sublime

La 16esima puntata del Grande Fratello è iniziata Alfonso Signorini che ha promesso colpi di scena i telespettatori. Infatti, questo appuntamento ha segnato delle svolte per la Casa più spiata d’Italia, tra scontri e nuovi arrivi. Il reality show di Canale 5 ha accolto ben sei gieffini, ma il conduttore ha dato inizio alle danze con le liti nate in questi giorni tra i concorrenti. In particolare, ha dato vita a un confronto faccia a faccia tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Durante questo momento, sono tanti i telespettatori che hanno detto la loro sui social network.

Stasera ecco che Signorini si è lasciato andare a una serie di strigliate, tra la caduta di Jessica Morlacchi e Giglio che viene smentito da Luca Calvani. La puntata è andata avanti con Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Stasera la giovane gieffina ha ammesso di essere arrivata a un punto: preferisce la vicinanza di Stefano Tediosi a quella del suo ex fidanzato. In questo modo, Alfonso si è ritrovato ad avere la conferma che Federica ormai ha voltato pagina e non ha neppure sentito la sua mancanza in questi giorni.

A questo punto, nella 16esima puntata del GF, è arrivato il momento di far entrare la prima nuova concorrente della serata, ovvero Zeudi Di Palma. Quest’ultima ha raccontato di aver avuto una frequentazione con D’Apice, prima dell’ingresso di quest’ultimo nella Casa. Stasera si sono ritrovati e sono diventati coinquilini. Alfonso ha spiegato che è nata un’amicizia tra loro. Dal Tugurio, intanto, sono rientrati in Casa tutti, tranne Yulia e Lorenzo.

Intanto, i telespettatori più attenti hanno notato una frase di Zeudi, che stava parlando con Alfonso poco dopo il suo ingresso: “Amore tu lo sapevi che forse… io da maggio ho fatto il provino”. In questo modo, la Di Palma ha voluto far intendere che D’Apice era consapevole che sarebbe entrata anche lei nella Casa, probabilmente vedendolo incredulo.

Grande Fratello: il padre di Javier Martinez dà una lezione a tutti

In questa puntata, Signorini ha preferito svelare velocemente il risultato del televoto: il preferito è Javier Martinez con il 69% (Giglio 27%, Stefano 2%, Federica 2%). Beatrice Luzzi ha fatto presente che il pallavolista argentino, però, avrebbe potuto fermare l’attacco di Shaila contro Helena. Javier ha capito che effettivamente sarebbe dovuto intervenire.

Dopo la conferma sulla riappacificazione con Lorenzo, Yulia ha avuto modo di rientrare nella Casa. Dopo di che, gli inquilini hanno accolto altre due new entry, Maria Monsè con la figlia Perla Maria, che comporranno un unico concorrenti. A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il famoso segreto di Lorenzo Spolverato. Le versioni dei gieffini non hanno convinto il pubblico e sono nati dei sospetti.

“Io vorrei vederti un po’ meno scosciata. Non so chi vi vesta però… è anche una questione di stile”, tuona intanto Signorini, quando le due opinioni riservano dei consigli a Shaila. Quest’ultima è seduta sul divano del salotto con un abito che ha uno spacco evidente.

Il momento emozionante della 16esima puntata del GF è stata dedicata a Javier, il quale ogni anno si ritrova ad affrontare “il 27 novembre,” il giorno in cui sua mamma è morta. Aveva 8 anni l’argentino quando sua madre si è ammalata. Quegli anni Javier non li ha mai dimenticati. Stasera per lui si è presentato suo padre Mariano, che non ha mai voluto rifarsi una vita dopo la morte della mamma di Javier. Ebbene proprio lui ha dato una bellissima lezione a tutti:

“Non sprecare il tuo tempo con chi non se lo merita. Continua a rispettare la donna e a ringraziare chi ti porta il mangiare a tavolo. Farti abbracciare che fa bene, se fatto col cuore. Non stare dietro a chi sta sempre a cercare la luce del riflettore. Tu hai già la luce. Nessuno qua sa quanto tu abbia sofferto. Ti amo con il cuore, da morire. Il mondo è pieno di aggressività, ma dobbiamo essere tutti più solidali. Questo è un momento speciale, arriva la festa, non dobbiamo essere così cattivi”

Mariano ha continuato la sua lezione di vita, commovendo tutti:

“Non c’è una regola per essere genitori. Io mi sono sposato con Beatrice perché la amo… ancora la amo. Non alzava mai la voce, ti ascoltava, è importante saper ascoltare”

Il padre di Javier ha raccontato un episodio legato alla sua Beatrice, che proveniva da una famiglia benestante. La loro prima uscita è stata semplicissima e lei si è innamorata di lui perché insieme si divertivano.

GF: altri nuovi concorrenti, nomination, chi è finito al televoto

La puntata è andata avanti con l’ingresso di altri due nuovi concorrenti: Bernardo Cherubini ed Emanuele Fiori. Dopo di che, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Federica, Stefano, Amanda e Calvani. Lorenzo, Helena e Javier sono stati immuni, in quanto hanno vinto le ultime sfide al televoto. Beatrice Luzzi ha dato l’immunità ad Alfonso, mentre Cesara Buonamici a Shaila. Durante le nomination, è entrata l’ultima nuova concorrente, Chiara Cainelli.