Grande Fratello 32° puntata: nominati, eliminazione spiazza i ‘convinti’

La 32esima puntata del Grande Fratello è iniziata con le tensioni. In questi giorni, la Casa più spiata d’Italia è apparsa davvero spaccata in due. Ormai il gioco va avanti in base ai due schieramenti che si sono creati. Da una parte c’è chi è schierato dalla parte di Lorenzo e Shaila e dell’altra chi sostiene Helena Prestes. La presenza di questi due gruppi porta, inevitabilmente, a scontri con pochi concorrenti che restano neutrali.

Il conduttore ha fatto partire tutto stasera da Stefania Orlando, la quale in questi giorni ha accesi scontri con Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Per lei è giunta nella Casa Anna Pettinelli. Ma prima di assistere a questa sorpresa, Signorini ha continuato a puntare l’attenzione sui due schieramenti, mettendo a confronto anche D’Apice e Federico Chimirri. Ovviamente, non sono mancati i riferimenti alla lotta continua tra Helena e Lorenzo.

Si sono poi accesi altri scontri nella 31esima puntata del Grande Fratello. L’attenzione è finita su Mariavittoria Minghetti, che è stata accusata duramente dal gruppetto capitanato da Lorenzo Spolverato, che ha visto in lei un tradimento. “Ti faccio saltare, sono termini intimidatori. Mi ricorda la Camorra degli anni ’50. Ogni riferimento è casuale, ovviamente”, ha fatto notare Signorini, riferendosi all’attacco che D’Apice ha riservato con forza a Mariavittoria.

“Mi riferivo che le faccio saltare la copertura”, si è giustificato l’ex volto di Temptation Island, non convincendo molti. Signorini ha chiesto allora a D’Apice di parlare e di svelare cosa secondo lui starebbe nascondendo la Minghetti. Ma lui ha tentennato e si è scambiato alcuni sguardi con la gieffina, per poi affermare “ho parlato a vanvera”. A questo punto, D’Apice ha dovuto salvare la situazione:

“Io e Mariavittoria abbiamo spesso un rapporto cane e gatto, ma poi riusciamo a essere più tranquilli. C’è genuinità, ma non c’è sincerità. Sono convinta che voglia restare aggrappare qui dentro e non si espone”

Signorini, però, ha voluto vederci chiaro: “Credo che lui sappia delle cose che sono successe tra voi in Tugurio”. Alla fine, è intervenuto Lorenzo Spolverato, il quale ha difeso D’Apice, facendo notare che si sta esponendo. A detta sua, Mariavittoria non lo farebbe. “Io sono ferito e deluso”, ha dichiarato il primo finalista, che non ha più sentito il sostegno della gieffina verso il suo gruppo. Dopo di che, è intervenuto Iago Garcia:

“Pensa di essersi costruito una carriera arrivando in finale. Si mette contro chi non va con lui. Ha cercato in qualche modo di fare minuscola a Mariavittoria, che ha solo espresso la sua opinione. Ha diritto di farlo e di avvicinarsi a noi”

Improvvisamente, D’Apice ha deciso di intervenire e tornare al ‘segreto’ di Mariavittoria:

“Vorrei parlare. Io non lo avrei detto per rispetto a lei. Mariavittoria la reputo mia amica e non la tradirei mai. Ma vedo lei e Tommaso stare male, perché potrebbe sembrare altro. Mi ha detto di aspettarla che avrebbe lasciato Tommaso e ci scambiavamo messaggi sulla lavagna. Un po’ queste cose qua”

Jessica Morlacchi, in quanto presente in quei momenti, ha smentito la versione di Alfonso. “Lei mi ha sempre detto che il piccolo Napoleone non le era mai piaciuto”, ha dichiarato Tommaso, il quale ha ammesso di essere confuso. “Lei dice una cosa, lui dice un’altra. Vorrei capire”, ha affermato Franchi. La Morlacchi ha comunque ricordato che in quel periodo c’era confusione tra Mariavittoria e Tommaso.

“Anche fosse vero questo, che male c’è? Tu poi ti sei convinta consapevolmente di voler stare con Tommaso, dà forza al vostro rapporto”, ha fatto notare Signorini. “Alla fine Mariavittoria ti ha scelto”, ha sottolineato il conduttore, tentando di calmare Franchi.

Grande Fratello: le lacrime di Iago, arriva Anna Pettinelli

Le lacrime di Iago Garcia stasera hanno commosso. L’attore spagnolo ha ripercorso la sua vita, in particolare i rapporti con i suoi familiari. Con il fratello c’è stata una riconciliazione, dopo una brutta rottura, solo quando è morto il padre. Oltre ad aver ricordato questo, di fronte alle foto di famiglia che la regia ha mandato in onda, Iago ha spiegato che suo papà ha fatto molto per creare una famiglia solida. Nel rivedere quelle immagini e ripercorrere quegli anni, l’attore non ha trattenuto le lacrime. Tornando al rapporto con il fratello, il gieffino ha raccontato:

“La riconciliazione è avvenuta il giorno del funerale di papà. Ci siamo dati un abbraccio e abbiamo messo da parte le cavolate. I miei nipoti hanno riavuto il loro zio. Lui non piangerebbe comunque”

Dopo la morte del padre, Iago sta ancora più vicino a sua madre Carlota. Ed ecco che proprio lei è giunta nella Casa stasera per riabbracciare l’attore, che stasera ha mostrato un lato inedito di sé. Il bellissimo momento ha commosso tutti, con la madre di Iago che ha invitato, con dolcezza, tutti i gieffini a casa loro in Spagna, compresi Shaila e Lorenzo. “Ha guadagnato tanti punti Iago stasera”, ha affermato Beatrice Luzzi, commossa.

Finalmente è poi arrivato il momento per Anna Pettinelli di entrare nella Casa per dare sostegno alla sua amica Stefania e annientare i ‘nemici’ di quest’ultima.

Grande Fratello: D’Apice eliminato, chi è finito al televoto

Signorini ha pensato bene di far confrontare Helena e Javier con Shaila e Lorenzo. Dopo attacchi, ma anche qualche battuta ironica, alla fine i due uomini sono arrivati alla conclusione che le loro fidanzate sono attualmente le regine della Casa. A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminato della 31esima puntata del Grande Fratello è Alfonso D’Apice con il 9.95% (Shaila 22.42%, Iago 18.75%, Chiara 18.43%, Amanda 15.70%, Giglio 14.75%).

Per scoprire il risultato di questo televoto, Signorini ha chiesto ai concorrenti di schierarsi. Helena, Amanda, Stefania, Tommaso, Mariavittoria, Federico, Maria Teresa e Mattia si sono recati da Iago, mentre gli altri da D’Apice. Questi due gieffini sono rimasti fino alla fine in bilico. Chi ha sostenuto Alfonso, non ha creduto fino alla fine a questo risultato. Infatti, sebbene fossero stati messi al corrente della sua eliminazione, tutto il gruppo ha continuato a festeggiare, facendo credere agli altri il contrario. Forse sono un po’ troppo convinti? Probabilmente, anche perché hanno continuato a mostrarsi certi che D’Apice sarebbe rientrato nella Casa.

Addirittura gli amici di Alfonso non l’hanno salutato con tanto interesse, convinti che sarebbe rientrato in quanto secondo finalista. Ma così ovviamente non è stato. A questo punto, è arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto Maria Teresa, Chiara, Iago, Stefania, Amanda, Giglio, Federico, Maxime, Mariavittoria, Shaila