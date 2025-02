Grande Fratello, Pettinelli star: così fa a pezzi i ‘nemici’ di Stefania

I due schieramenti del Grande Fratello provocano tante tensioni e litigi. Nella 31esima puntata, si inizia da Stefania Orlando, la quale si è scagliata più volte contro Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Per lei è approdata nella Casa più spiata d’Italia Anna Pettinelli, ma prima ha dovuto affrontare qualche momento di difficoltà. La coppietta si è spesso lasciata andare a pesanti attacchi contro uno dei volti più amati del reality show, grande protagonista del GF Vip 5.

Stefania crede che Chiara e Alfonso siano la brutta coppia di Shaila e Lorenzo. Anche l’ex Velina di Striscia la Notizia non ha risparmiato la Orlando. Ancora una volta, la ballerina punta sull’età. Intanto, Stefania stasera replica alle accuse di Chiara:

“Secondo me, ci si può difendere in mille modi. Invece lei è partita all’attacco con cose che non c’entrano nulla con la Casa. Mi ha detto ‘non ti vuole nessuno’. Sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Lei ha detto ‘se avessi una mamma così mi vergognerei’. Lo dico perché mi sono offesa, ma mi sono sentita anche… non credo di essere un esempio negativo. Sono, invece, un esempio per le donne della mia età che si mettono in gioco”

Alfonso D’Apice prende le difese di Chiara, facendo notare che la Orlando le ha dato della “nullità” e della ragazza “senza personalità e contenuti”. Stefania si difende, però, dichiarando che la sua è stata una reazione agli attacchi fatti nei suoi confronti sul personale e non sul gioco. Shaila Gatta crede di aver avuto sempre confronti maturi con la Orlando, ma accusa quest’ultima di aver cercato di attaccare la Cainelli non appena l’avrebbe trovata da sola. Anche Giglio si schiera contro Stefania, convinto che si sia abbassata al livello di Chiara.

Signorini corre in soccorso della Orlando, bacchettando la Cainelli, che aveva provocato abbastanza bene:

“Quando dici ‘non ti vuole nessuno’ non c’è più il gioco del Grande Fratello, vai sul personale. Questa è un’affermazione cattiva, capisci? Io faccio questa osservazione per capire qual è la differenza. A me le scuse piacciono poco, anche se a volte sono doverosa. Prima di aprire la bocca pensaci due volte. L’ho detto per far capire qual è il confine tra il personale e il gioco”

Grande Fratello: Anna Pettinelli arriva come un ciclone per Stefania Orlando

Mentre Federico Chimirri riesce ad asfaltare e demolire Alfonso D’Apice, arriva Anna Pettinelli in difesa della Orlando. Quest’ultima viene, inizialmente, invitata a raggiungere la Mistery. Signorini le fa sapere che da giorni vorrebbe parlare con lei, avendola vista sofferente e tesa. Dopo di che, manda in onda una clip che ritraggono Stefania in lacrime. Quest’ultima sottolinea stasera che potrebbe esserci in lei un rimpianto legato al fatto che non ha avuto figli nel corso della sua vita.

Detto ciò, Signorini le chiede di tornare in salone. Ed è qui che si presenta la sua amica Anna. La professoressa di canto di Amici entra per la prima volta nella Casa più spiata d’Italia tra gli applausi dei telespettatori.

“Mi manchi, non sai quanto cavolo mi manchi. Mi fai fare le due di notte per guardarti. Ci sfrizzate che la devo abbracciare un attimo per favore?”

La regia soddisfa subito la Pettinelli, che poi continua:

“Ti guardo, vedo i tuoi momenti e la tua tristezza. Ti conosco troppo bene. Stefà! Ou! Siamo le Pettinando. Mi hai detto che andavi via un mese e sono già due mesi. Ma mangi? Sei magrissima. Mettiti seduta che ti devo parlare, che mi fanno male anche i tacchi. Sei stupenda, è tutto perfetto. Non voglio vedere la malinconia nei tuoi occhi. Sei centrata, sei bella, sai dire le cose giuste. Tutti mi dicono ‘salutami Stefania’. La tua classe, sei sempre così posata. Sei una donna pazzesca. Non hai motivo di avere questo velo di malinconia, dimmelo perché”

La Orlando ammette che c’è un po’ di pressione e le promette che scaccerà via la malinconia. Ma la Pettinelli vorrebbe cacciarsi dei sassolini dalle scarpe. “Se mi chiami Miss e Mister arroganza. Alfonso e Chiara, grazie”, così Anna chiede a Signorini un confronto con loro.

“Manco se ti fai verde ti porto ad Amici. Tu tante cose non sai fare bene. No, a una signora si bacia la mano Alfonso. Io sono l’amica vecchia di Stefania, ho 10 anni in più di lei. Appena uscite vi fanno neri. Adesso rimetti tutto nelle tasche. Dai Alfonso! Non è che sono sorda e l’Italia non è scema. Ragazzi, vi siete comportati malissimo. Tesoro, lei è stata una signora. Fossi stata al posto suo ti avrei fatto verde a strisce. Quando due dicono a una signora che non la vuole nessuno. Voi due vi siete dovuti mettere insieme per avere un’identità”

Dopo averli asfaltati, Pettinelli al Grande Fratello consegna 10 pagine sulla vita di Stefania. “Ve la studiate e vi preparate. Domani Stefania li interroghi”, afferma tra gli applausi. In studio, si alza in piedi Beatrice Luzzi, la quale vorrebbe consolare Alfonso. “Con Anna è impossibile prendere la parola, te lo dico io che ho 50 anni. Credo che non sia un buon esempio che ti danno. Non gli hai fatto dire una parola, non mi sembra educato”, tuona l’opinionista.

Pettinelli saluta Alfonso e Chiara di tutta fretta, perché vorrebbe incontrare qualcun altro. Arriva Iago, il quale dà subito la mano alla conduttrice radiofonica. “Li vedo perfetti”, dichiara Anna, regalando uno show bellissimo e simpatico al pubblico. “Rimandiamo qualsiasi cosa a quando usciamo da qua”, afferma Stefania. “Ma che fai Stefania? Perdi tempo? Tu Iago concentrati”, così la Pettinelli dà qualche consiglio ai due.