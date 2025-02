Grande Fratello: Chimirri affonda D’Apice, Zeudi trafigge Helena-Javier

L’atmosfera è tesa nella Casa del Grande Fratello e questo si avverte nella 31esima puntata. Alfonso Signorini inizia l’appuntamento di stasera con poche parole pungenti per i concorrenti. Questo perché, in questi giorni, non sono mancati i litigi tra i gieffini, ormai divisi in due schieramenti. Da una parte c’è chi sostiene Lorenzo e Shaila, c’è chi sta dalla parte di Helena Prestes. In una casa spaccata in due non possono non volare stracci.

“Qualcuno ci ha perso la faccia in tutte queste tensioni”, fa notare Signorini. Non solo, quando la Ruta fa notare che spesso le cattiverie se le dicono in faccia, il conduttore non riesce a trattenersi: “Tu Maria Teresa non è che sei una specialista nel dire le cose davanti”. Stefania Orlando è al centro di queste dinamiche, per via dei forti scontri che ha avuto ultimamente con Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. La coppia si crede forte, spalleggiata da Lorenzo e Shaila Gatta. Da quando Spolverato è diventato primo finalista, Alfonso è uscito dalla sua tana.

Improvvisamente D’Apice si è preso coraggio e ha messo fine al suo letargo, visto che finora è sempre stato nell’ombra. L’atteggiamento dell’ex volto di Temptation Island, che appare abbastanza presuntuoso, non è di certo apprezzato da Federico Chimirri, il quale è schierato dalla parte di Helena, Stefania, Iago, Amanda e Javier. Addirittura stasera D’Apice si alza e raggiunge Federico per un faccia a faccia. Il gieffino mantiene la calma e cerca di dimostrare di poter affrontare con tranquillità un confronto in prima serata. Chimirri, però, non si lascia di certo intimidire e lo smonta:

“Chi sei tu per dirlo? Hai questo atteggiamento strafottente, come se le sai tutte. Quando sono entrato, non eri così. Non sei tu, è giusto che vuoi difendere la tua fidanzata, ma sei cambiato. Tu vuoi imitare Lorenzo, ma lui è così”

Federico non ha tutti i torti, in quanto molti telespettatori hanno notato questo cambiamento e questa voglia di D’Apice di prendersi la scena di Spolverato. Stasera, però, Alfonso non sa come replicare e dichiara:

“Con me non c’è bisogno di affogarsi, puoi stare tranquillo. Io non ho questi pensieri su di te, ma ti devo solo aggressivo. La Casa mi ha conosciuto nel momento in cui non avevo problemi con nessuno e si è visto un lato. Ora si vede un altro. Sono sempre riuscito a essere rispettoso ed educato”

Il suo essere presuntuoso e strafottente non convince. Anche Mariavittoria Minghetti spiega di vederlo diverso in questi giorni.

Grande Fratello: Zeudi contro Helena e Javier

L’attenzione stasera al Grande Fratello si sposta su Javier Martinez ed Helena Prestes. “Noto stasera uno sguardo diverso”, fa notare Signorini rivolgendosi al gieffino argentino. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, si è infastidito nel vedere Helena più volte concentrata sull’elezione di Spolverato come primo finalista. A Javier è venuto qualche dubbio, in quanto crede che Lorenzo non sia indifferente alla Prestes.

Ma è normale che Helena segua le mosse di Spolverato, in quanto ormai si parla già di finale e i giochi si fanno importanti. Stasera il primo finalista racconta che la modella brasiliana, a tavola, lo cercherebbe spesso con lo sguardo, tentando di provocarlo. La Prestes smentisce subito: “Non è che lo guardo con qualche interesse. Ancora dopo mesi…”. Lorenzo crede, però, di non essere indifferente alla gieffina.

“Non credo tu lo faccia perché hai un sentimento, questo no. Ce l’hai per Javier, ma non ti sono indifferente”, afferma il discusso concorrente. Javier crede che Lorenzo stia esagerando con i suoi punti di vista. Con Helena, intanto, in questi giorni c’è stato un chiarimento e stasera lui afferma che le cose vanno bene tra loro. Shaila, però, continua ad accusare i due di non avere una storia reale.

Arriva Zeudi Di Palma a sganciare un attacco pesante a Helena e Javier:

“Credo che sia reale, ma un po’ di strategia c’è. Ma penso che non ci sia amore. L’amore va protetto e non far sentire agli altri quello che fanno…”

L’ex Miss Italia si riferisce al fatto che la coppia l’avrebbe disturbata, di notte, durante un loro momento passionale a letto. “Allora questo vale anche per Shaila e Lorenzo”, fa però notare Signorini.