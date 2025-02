Zorzi: “Grande Fratello? Ora parlo io. La verità su Stefania Orlando”

Tommaso Zorzi interviene in prima persona per chiarire in che rapporti è con Stefania Orlando dopo che al Grande Fratello è stata messa in dubbio la loro amicizia. Nelle scorse ore Alfonso D’Apice ha accusato la conduttrice di non essere sincera e di avere una strategia rodata quando si approccia ad un reality show. In particolare, l’ex volto di Temptation Island ha affermato che Stefania mira a ingraziarsi le persone amate dal pubblico e ad instaurare con loro legami amichevoli così da sfruttare di riflesso il favore dei telespettatori.

Grande Fratello, le accuse di Alfonso D’Apice contro Stefania Orlando

Si ricorda che Zorzi e la Orlando si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 4 poi vinto proprio dall’influencer milanese. La loro amicizia è proseguita anche dopo che il programma si è concluso. Alfonso D’Apice pare che abbia seguito attentamente quell’edizione del reality. Anche allora c’era Alfonso Signorini al timone della trasmissione. Ebbene, il giovanotto è arrivato alla sua personalissima conclusione. Che cosa ha pensato? Che la Orlando si sia avvicinata a Zorzi per andare il più possibile avanti nel gioco e che la medesima tattica la starebbe mettendo in campo con Iago Garcia. E che prima ancora l’ha usata con Helena Prestes. Ecco che cosa ha detto il campano:

“Penso che lei sia entrata qui diretta, con un’idea ben chiara, come ha fatto nell’altro Grande Fratello. Si è sgamata da sola. Perché ci ha raccontato che lei nell’altro Grande Fratello dopo una settimana aveva già individuato il vincitore e poi ci ha azzeccato. Che è un ragazzo di nome Tommaso. Ha detto “Io l’ho seguito per tutto il percorso” quindi quanto ci credo a questa amicizia con questo ragazzo se dopo una settimana hai pensato fosse il vincitore? Sei venuta qua e hai fatto la stessa cosa. Ti sei avvicinata ad Helena non immaginando che Helena lanciasse un bollitore… Poi dopo che ha fatto? Quando è uscita Helena si è avvicinata a te perché dopo Helena ha immaginato te come vincitore. Lo penso anch’io che Helena può vincere ma non per questo mi ci avvicino”.

Tommaso Zorzi interviene in prima persona in difesa dell’amica

Tradotto, secondo D’Apice Stefania Orlando è una ruffiana e opportunista che cerca di creare buone relazioni con coloro che immagina che possano trionfare. Naturalmente, quando l’ex fidanzato di Federica Petagna ha fatto il nome di un tale Tommaso, si è riferito a Zorzi, al quale sono giunte all’orecchio le paroline dell’ex Temptation Island. E dopo averle ascoltate attentamente e averle analizzate, ha deciso di replicare e di sbugiardarlo, difendendo il rapporto che ha tessuto con la conduttrice romana. Prima di chiarire la faccenda, ha tenuto a precisare che mai prima d’ora ha voluto entrare nelle dinamiche del GF in corso. Essendo però stato chiamato in causa su un tema personale, ha deciso di esporsi. E giustamente, viene da dire: