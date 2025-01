GF, Lecciso-Orlando-Iago smontano tutto. Lorenzo e Zeudi pessimi

Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello sono ormai schierati con Helena Prestes. Ormai si tratta di schieramenti, come accade in ogni edizione. Dall’altra parte c’è Lorenzo Spolverato, che ha portato dalla sua parte vari coinquilini, con la sua Shaila Gatta. Ora Zeudi Di Palma sembra essersi schierata dalla loro parte e il pubblico non ci sta. Sui social è evidente che la maggior parte degli utenti sia dalla parte del gruppo a sostegno di Helena. Ma non si capisce come mai al televoto Shaila e Lorenzo vanno alla grande. A parte questo dettaglio, in queste ore le tensioni si fanno sentire.

Spolverato è sempre più irrequieto, probabilmente perché ha capito che il rientro di Helena è stato un chiaro segnale del suo ‘potere’ fuori dalla Casa. Nelle scorse ore, Lorenzo ha confermato di avere come obiettivo quello di far eliminare la Prestes. Per questo, la starebbe provocando. Ed ecco che, tesissimo, si è lasciato andare a una serie di offese, con tanto di parolacce e parole pesanti contro Helena, tra cui “sta ca*** di str***a, maledetta”. Shaila e Chiara ha subito tentato di calmarlo in modo da peggiorare ulteriormente la situazione.

Ad aggiungersi al quadretto ci ha pensato Zeudi, che la scorsa notte baciato Javier Martinez al GF. Shaila si è sfogata contro la Prestes, dandole della “frustrata” e dicendosi pronta a regalarle un viaggio “in Tibet, così vai dai monaci e ti rilassi”. Zeudi si è lasciata scappare qualche risatina. Incredibile cambiamento da parte dell’ex Miss Italia, che solo qualche giorno fa professava il suo amore alla modella brasiliana. “Sta qua solo a rompere gli zebedei”, ha tuonato ancora la ballerina “artista”. A completare l’opera ecco la Di Palma: “Per un uomo che neanche la vuole”. Un altro colpo basso da parte di Zeudi contro Helena.

Grande Fratello: Amanda, Stefania e Iago smascherano il ‘gruppetto’

Parlando con Stefania Orlando, Iago Garcia, Bernardo Cherubini ed Helena, Amanda Lecciso non ha trattenuto il suo disappunto. La cognata di Albano Carrisi ha inizialmente tuonato, riferendosi alle parolacce e agli insulti riservati alla Prestes: “Non ci sto a questo giorno sporco, dovete far vedere tutto, a costo di uscire io”. Non solo, la Lecciso ha le idee abbastanza chiare su Zeudi: “Se va a piangere con la gente che non ti sopporta, troverà sempre appoggio nell’andare contro di te, non perché vogliano bene a lei, ma perché odiano te”.

La Lecciso ha dimostrato ancora una volta di non volersi far mettere i piedi in testa solo perché è amica di Helena:

“Io devo avere paura di volerti bene!? Ma stiamo scherzando?! Oggi hanno detto parolacce e cose orribili senza microfono su Helena… voglio che questo si veda in puntata. Vogliono fare terrorismo, come per dire sei in guerra. Ma a me che me ne frega, al massimo in fondo a destra ed esco. Loro non hanno niente da dire, non hanno altro di cui parlare, a loro fa comodo parlare di te, perché ti vogliono buttare fuori. Loro godono in quel momento, non vedono l’ora che ti inca**i”

Iago è d’accordo con lei, tanto che ha definito il tutto come “una perfidia allucinante”. Li ha affiancati Stefania Orlando: “Ma loro non hanno capito che facendo così non escono vincenti.. è troppo facile essere tutti contro una persona”.