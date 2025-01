GF, bacio nella notte tra Javier e Zeudi: cosa non torna, chi finge?

La notte porta consiglio, ma porta anche baci. Nella notte di martedì 28 gennaio nella Casa del Grande Fratello è successo quello che in molti già sospettavano: Javier e Zeudi, insieme a letto, si sono lasciati andare a tenere effusioni. Ebbene sì, è scattato il bacio tra i due inquilini, che proprio lunedì avevano ammesso che non ci fosse nulla tra di loro e che si stesse trattando di una semplice conoscenza. Zeudi De Palma, in particolare, aveva nuovamente ammesso di provare un vero sentimento solo ed esclusivamente per Helena Prestes: «L’unica di cui sono realmente infatuata, e l’ho detto subito, è Helena».

A quanto pare i fatti non corrispondono alle parole né dell’una, né dell’altro, dato che anche il pallavolista aveva detto di volersi fare da parte per non fare soffrire la modella brasiliana. Eppure, tutto questo è rimasto al vento, e a giudicare dalle immagini riprese dalle telecamere, Javi e Zeudi non sarebbero solo amici e tutto ciò che l’ex Miss Italia ha dichiarato con grande fermezza è risultato completamente vano. Un’ennesima delusione per Helena in arrivo: come la prenderà?

Javier e Zeudi sempre più vicini: chi è il più furbo dei due?

Che cosa ha fatto scattare tutta questa tenerezza tra i due inquilini? Proprio ieri sera, Javier, Pamela e Stefania sono stati invitati a cena dai tre concorrenti attualmente chiusi in tugurio. Ottima cena cucinata da Federico, cinque bottiglie di vino e un’atmosfera decisamente distesa per tutti. Ecco, proprio durante la cena, è stato Javier a chiedere qualche consiglio a Pamela Petrarolo sulle sue vicende sentimentali. Apparentemente fermo sulle sue idee, il pallavolista argentino ha ascoltato il parere della donna, ma non ha lasciato intendere chissà quali pensieri. Prima di andare a dormire, però, qualcosa è cambiato e Javier e Zeudi si sono ritrovati insieme a letto…abbracciati. Carezze, effusioni, baci: un’attrazione esplosa tutta insieme, o forse dopo troppi giorni di “controllo”. C’è da dire che dopo un po’ la giovane si è alzata dal letto di Martinez ed è andata a dormire da sola, ma ciò che è stato…è stato.

L’intesa c’è ed è innegabile, ma su X il pubblico non crede a tutta questa dinamica, giudicando entrambi di falsità e di poca trasparenza anche – e soprattutto – nei confronti di Helena. Quest’ultima, dopo la puntata di lunedì, ha confermato di essere tranquilla e di lasciare loro tutto lo spazio del mondo, mostrando però una certa delusione specialmente nei confronti di Zeudi, la stessa che le ha sempre detto di “provare qualcosa di forte” e che “tra lei e Javi non c’è niente”. Non è che ha ragione Pamela quando dice che Zeudi ha paura di “essere sgamata”?

Bacio Javier e Zeudi: il parere del web è diviso

Ovviamente i primi a sapere di questo tenero avvicinamento sono stati gli utenti di X, sempre attenti agli andamenti del GF. Molti di loro si dicono delusi dall’atteggiamento di Zeudi, reputandola “falsa e calcolatrice“, mentre altri vedono la coppia con l’occhio dell’amore: “Che teneri” scrivono, pensando sempre a come reagirà Helena quando vedrà l’ennesima clip.

Le parole di javier 48 ore fa:Mi allontano da te perché voglio troppo bene ad Helena.

Sempre javier questa notte.

Amatevi alla luce del sole e soprattutto non rompete più i coglioni ad Helena. Il sorrisino di Z alla fine 🤮#heleners #helevier #amicidimerda #grandefratello pic.twitter.com/XVREtXjICw — Bitty Oro (@OroBitty) January 29, 2025

Come sempre c’è divisione nel pubblico, ma c’è da dire che tutta questa situazione è piuttosto confusa. Non sarebbe meglio essere sinceri con sé stessi e basta? Si attendono risvolti.