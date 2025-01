Grande Fratello, Zeudi: tonfo nella furba scalata, Helena top

Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma hanno dato inizio alla 26esima puntata del Grande Fratello. Il triangolo che sta tenendo accese le luci dei riflettori si è riunito nella Mistery. Qui è stata messa al centro dell’attenzione Helena, la quale ha scoperto, dopo essere tornata nel Casa tramite il ripescaggio, che tra gli altri due suoi amici c’è stato un avvicinamento. Sentimentalmente la Prestes è legata a entrambi e, pertanto, questa svolta ha segnato il suo ritorno in gioco. Zeudi sapeva benissimo che da parte della modella brasiliana c’è sempre stato un grande interesse nei confronti di Javier, ricambiato solo in amicizia.

Helena ha iniziato a notare certi atteggiamenti fisici tra i due gieffini. Ma, intanto, Zeudi è apparsa abbastanza ambigua. In questi giorni, la Prestes e anche altri concorrenti hanno iniziato ad avere dei sospetti sull’ex Miss Italia. Stasera Signorini fa notare che Helena è quella che si espone di più, mentre gli altri due sono abbastanza criptici. Ed ecco che la Prestes, molto amata dal pubblico, lancia la sua prima stoccata a Zeudi:

“In questo momento, sono completamente fuori da questa situazione. Questo perché è una mia scelta. Devo tutelarmi. Sì, mi ha deluso di più Zeudi. Non è chiara, è lo stesso discorso che ho sempre sostenuto su Shaila. Se tu dici che ti piaccio e poi vai da lui, ti contraddici. Io preferisco, però, rispettare la loro scelta”

Zeudi, chiaramente, si difende dalle accuse: “Ho sempre espresso i miei sentimenti, io sono infatuata di te. Ho rispettato i tuoi tempi”. La Di Palma assicura di aver aspettato Helena, che però non ha mai ricambiato. Ma questo può giustificare il fatto che Zeudi, caso strano, sia finita proprio tra le braccia di Javier che così tanto piace a Helena? Brutta caduta quella dell’ex Miss Italia, che la scorsa settimana ha iniziato a ricevere commenti negativi sul suo comportamento incoerente.

Nonostante ciò, ha conquistato per prima il bonus di ritorno, nella 25esima puntata del GF. Stasera Helena appare abbastanza furiosa con Zeudi e ritiene che sia una persona molto furba, esattamente come dice la maggior parte dei telespettatori. Si scontrano così Javier ed Helena, la cui amicizia sembra che stia naufragando lentamente. “Tutte queste clip non è facile per me. Perché non li lasciamo in pace e basta? Sto già rispettando quello che sta succedendo tra loro, perché dobbiamo fare questo? Per favore Alfonso”, così la Prestes chiede di essere tirata subito fuori da questo triangolo. Viene data la parola a Javier:

“Io pensavo che le cose fossero chiare prima che uscisse da qui. Io pensavo avesse pieno controllo. Io credo ancora nella nostra amicizia. Non penso che Zeudi non possa avere lo stesso ruolo di Helena. Non azzardo a dire altro, devo ancora conoscerla questa ragazza. Helena poi è un punto di riferimento. Io ci tengo a questa ragazza”

Entrata dicendo di aver avuto un flirt fuori con Alfonso D’Apice, Zeudi sta decisamente cavalcando l’onda in queste settimane con due dei concorrenti più amati. Helena questo lo sa, tanto che dice a Javier di avere le idee abbastanza chiare. “Se voi riuscite a essere dei robot io non riesco”, tuona la Prestes, mentre Javier tenta di convincerla a non rovinare il rapporto che c’è tra loro.

Nelle scorse ore, però, proprio la modella brasiliana ha dormito con Zeudi. “Io non voglio litigare con lei. Lei ha insistito a dormire con me”, spiega Helena. “Io non è che posso starti dietro, io te l’ho dimostrato”, risponde Zeudi. Non solo, dà alla Prestes dell’egoista. La Di Palma sembra aver perso molti dei fan che tanto la stavano sostenendo nei giorni scorsi, in quanto non possono non appoggiare Helena. Cesara Buonamici ammette di provare dei sospetti importanti su Zeudi e il pubblico applaude.