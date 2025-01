GF, staff Zeudi chiede squalifica di Javier: e Helena la ‘smaschera’

Al Grande Fratello è nato un nuovo triangolo amoroso. Dopo il loro improvviso avvicinamento avvenuto in una notte, Zeudi Di Palma e Javier Martinez avevano minimizzato l’accaduto, sottolineando che tra loro non c’è nulla, con Zeudi che ha ribadito il suo interesse per Helena Prestes. Nei primi giorni dopo il rientro di Helena in Casa, lei e Zeudi sono state inseparabili, mostrando una complicità mai vista prima. Tuttavia, il ‘fantasma’ di Javier è tornato presto a farsi sentire. L’ex Miss Italia, infatti, si è lasciata andare nuovamente ad abbracci ed effusioni con l’argentino, scatenando la reazione furiosa della brasiliana.

Helena, infatti, è scoppiata a piangere, accusando Zeudi di avere un piano ben preciso con cui starebbe cercando di emergere nel reality. Secondo l’influencer, la coinquilina l’avrebbe usata solo per visibilità e, ora, starebbe facendo lo stesso con Javier. Mentre chiacchierava con i suoi amici, tra cui Luca Calvani e Stefania Orlando, la brasiliana ne ha dette di tutti i colori sulla giovane partenopea:

La sto sgamando. È entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l’ho baciata. Io ero in un momento difficile, ma lei è venuta da me e mi ha baciata. Aveva tutto ben scritto nella testa. Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare.

Helena: sto sgamando Zeudi, tanto furba, sei entrata qua dicendo che ti piace Javier, poi sei venuta da me e addirittura dici che ti ho baciata, no no era lei a baciare me, furba con la F maiuscola Helena ha sgamato alla grande Zelda#grandefratello pic.twitter.com/6FJaMw2zd8 — mullon3 (@mullon34) January 26, 2025

Dopodiché, Helena ha confessato di essere ancora molto interessata all’argentino e di aver sentito fortemente la sua mancanza durante il periodo trascorso fuori dalla Casa. Il suo fastidio, quindi, sembrava più legato alla gelosia per Javier che a una reale delusione nei confronti dell’amica. Tuttavia, dopo tutte le accuse, Helena e Zeudi si sono improvvisamente riappacificate, con la Di Palma che si è nuovamente dichiarata alla Prestes. A questo punto, chissà se questa sera, lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini deciderà di svelare a Zeudi la verità su ciò che Helena realmente pensa di lei.

Javier e Giglio, frase polemica al Grande Fratello: la reazione dello staff di Zeudi

Nel frattempo, Javier sembra avere le idee piuttosto chiare, mostrando la volontà di avvicinarsi a Zeudi e definendo Helena solo un’amica. Tuttavia, l’argentino è bloccato dalla connessione che l’ex Miss Italia continua ad avere con Helena, senza sapere bene come muoversi. Durante la notte, poi, si è lasciato andare a commenti polemici mentre, insieme a Giglio, parlava della bisessualità di Zeudi. “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello. Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”, ha detto Giglio.

🔴 Dure critiche contro una frase di Luca Giglioli ma il video non tagliato assume un significato completamente diverso: "Adamo ed Eva erano uomo e donna, mi sono sempre detto questo nelle mie relazioni. Poi donna e donna è stupendo e uomo e uomo è stupendo."#GrandeFratello pic.twitter.com/uCfMAIi5oS — GF NEWS (@GF_news_) January 27, 2025

Da quel momento, è scoppiata una vera e propria bufera contro i due gieffini, con numerosi utenti che hanno addirittura richiesto la squalifica di entrambi. Tra questi sembra esserci anche lo staff e la madre di Zeudi. Nelle ultime ore, infatti, sul profilo ufficiale della giovane partenopea è stato condiviso un repost di un video che riprendeva la conversazione notturna tra Giglio e Javier, accompagnato dalla scritta: “Stop omofobia, squalifica per Javier e Giglio nei confronti di Zeudi”, con tanto di tag ad Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi.

Secondo alcuni fan delle ‘Zelena‘, sarebbe proprio la madre di Zeudi a gestire il suo profilo, dimostrando così di non appoggiare affatto Javier. Tuttavia, è necessario sottolineare che si tratta solo di ipotesi avanzate dai fan. In ogni caso, poco dopo, la storia è stata rimossa dal profilo di Zeudi, suggerendo un possibile ripensamento da parte del suo staff.