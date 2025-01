GF notte: Amanda smonta Mariavittoria, Zeudi-Helena credibilità 0

Ieri, giovedì 23 gennaio, su Canale 5 è andata in onda un’altra infuocata puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta, sono rientrati ufficialmente quattro concorrenti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Eva Grimaldi. Non sono poi mancati gli scontri, come quello tra Shaila Gatta e Stefania Orlando o tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Il culmine si è poi raggiunto durante le nomination, dove soprattutto le donne se ne sono dette di tutti i colori. Tra tutti i voti, ce ne è uno in particolare che ha lasciato di stucco, ovvero quello di Mariavittoria Minghetti ad Amanda Lecciso.

Com’è noto, Mariavittoria ed Amanda inizialmente erano grandi amiche, per poi distanziarsi nell’ultimo mese e mezzo. Nonostante ciò, dopo l’uscita di Jessica ed Helena, la 31enne romana aveva provato a riavvicinarsi alla Lecciso, tanto da avere un confronto a cuore aperto tra lacrime e promesse. Addirittura, chiacchierando con Maxime, Mariavittoria si era messa a piangere spiegando quanto le mancasse l’amicizia con Amanda. Ebbene, durante le nomination, la situazione si è totalmente ribaltata. La Minghetti ha infatti nominato la Lecciso come “incentivo”, lasciandola spiazzata.

Dopo la diretta, la sorella di Loredana Lecciso si è sfogata con Luca, accusando Mariavittoria di non seguire la propria testa e di lasciarsi influenzare dalle persone che ha vicino. Finalmente, Amanda non le ha mandate a dire e ha detto tutto quello che pensa della sua ormai ex amica:

A me Mariavittoria ha sconvolto. Fino a un minuto prima veniva da me, mi prendeva per mano. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Ma non ragioni con la tua testa? Ce l’hai una testa pensante o un minimo di coerenza? Zero. Ma c’ha 31 anni! Neanche i miei figli di 16 e 10 anni avrebbero mai fatto una cosa del genere lasciandosi trascinare. Non ho più pazienza. Basta. Mi sono svegliata. Pessima, orrenda. Si è contraddetta, durante la puntata eravamo in camera e mi guardava negli occhi. Ma ha un valore quello che dici? Non ha una testa pensante, non ragiona.

pensate che mavi ha dovuto sputtanarsi da sola facendo l'amica pentita che prima dice ti amo e cinque minuti dopo la nomina, nonostante questa dinamica fosse apparecchiata da almeno un mese e mezzo (e la sua ambiguità in generale con chiunque da settembre)pic.twitter.com/sDLOElu6VQ — Paola. (@Iperborea_) January 24, 2025

Grande Fratello, Helena e Zeudi di nuovo vicine: Shaila le zittisce

Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì, 23 gennaio, Helena è tornata ad essere ufficialmente una concorrente. Neanche il tempo di rientrare in Casa, però, che Alfonso Signorini le ha mostrato un video inaspettato in cui Javier Martinez e Zeudi Di Palma si scambiavano coccole e confidenze. Chiaramente, si è creata una situazione ambigua e imbarazzante, dato che la Prestes provava un interesse per Javier, mentre Zeudi si è sempre dichiarata infatuata proprio di Helena.

L’ex Miss Italia si è giustificata parlando di un momento isolato, ribadendo di essere presa solo da Helena. Sorprendentemente, quest’ultima è rimasta impassibile e, dopo la diretta, si è avvicinata molto a Zeudi. Tra le due non sono mancati abbracci e tenerezze, mostrando un legame inaspettatamente intimo.

“Quello che dovevo dire l’ho detto. Non c’è nulla tra me e Javier. È ovvio che il mio cuore mi porta da Helena, perché lui lo sto conoscendo e mi piace tanto come persona, ma…”, ha detto la giovane partenopea, prima di essere abbracciata e baciata dalla Prestes. Dopodiché, le due si sono ritrovate in giardino con Shaila, comprensibilmente confusa dalla situazione.

Helena prende Zeudi per baciarla

Jessica: guardalaaaa (zeudi) non ci sta capendo più un cazzo JESSICAAAAAAAAAAAA#Zelena pic.twitter.com/JppvWxKamm — Tu mi susciti cose🥵 (@nagioia08) January 24, 2025

Zeudi le ha quindi spiegato che con Javier si è trattato solo di una serata tra amici e ha ribadito di avere una cotta per Helena. La ballerina, giustamente, è rimasta scettica e ha creduto alle loro parole. In cucina, chiacchierando con le altre, ha infatti fatto un discorso chiaro sul cambio di rotta delle due ragazze:

Ma dai, è una parac*lata. Helena è uscita da qua dicendo che erano solo amiche, ora rientra che è innamorata. Ma chi ci crede? Arriva l’aereo di Zeudi questa mattina e stasera vediamo la clip di Javier dove tutto sembrano tranne che amici. Ma è ovvio che mi alzo e me ne vado, non sto lì a farmi prendere in giro da loro.

Effettivamente, dopo l’uscita di Helena, che fuori ha sicuramente visto quanto la coppia con Zeudi sia sostenuta, questo avvicinamento improvviso tra le due, ignorando del tutto il “flirt” con Javier, suona davvero poco credibile. Ad ogni modo, non resta che attendere per capire come si evolverà la loro storia.