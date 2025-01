GF 25° puntata: i ritorni, nominati, i 4 biglietti di ritorno e stoccate

La 25esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che è tornato a parlare del discusso televoto del ripescaggio. Il conduttore ha fatto notare che ci sono state molte polemiche, cosa da mettere in conto quando si tratta di un programma del genere, che fa discutere in qualunque caso. Il padrone di casa ci ha tenuto a precisare che tutto è finito nelle mani del pubblico, che ha dato il suo sì per dare inizio a una questa svolta nella storia del programma con un ripescaggio da tra gli eliminati.

Mentre nella Casa i concorrenti si sono mostrati delusi da questa decisione, nel Tugurio i sei ex gieffini sono apparsi felicissimi. Solo quattro di loro hanno avuto la possibilità di rientrare in gioco, tramite il televoto. Dopo aver parlato con i concorrenti della questione, Signorini ha aperto il televoto flash con tutti loro protagonisti. Il pubblico ha dovuto scegliere a chi dare il biglietto di ritorno. La puntata è andata avanti con il primo risultato del ripescaggio: è subito rientrata Helena Prestes. La modella brasiliana ha avuto un confronto con Zeudi e Javier, dopo aver assistito a scene inaspettate.

Spazio poi a Shaila e Stefania Orlando. La ballerina è stata subdola, attaccando la coinquilina con un triste colpo basso. Dopo di che, la Orlando ha riaccolto nella Casa Eva Grimaldi, come seconda ex concorrente votata dal pubblico.

La puntata è andata avanti con un confronto tra Iago Garcia e Lorenzo. Il loro rapporto, prima dell’eliminazione dell’attore spagnolo, era abbastanza turbolento. Iago è sempre stato uno dei concorrenti che con sincerità ha espresso pensieri negativi su Spolverato, senza mai nascondersi. I due si sono confrontati stasera con calma e maturità, facendosi anche qualche complimento. Garcia crede ancora, però, che l’atteggiamento di Shaila e Lorenzo sia teatrale. L’attenzione si è poi spostata sull’amicizia ritrovata tra Jessica Morlacchi ed Helena.

Luca Calvani ha fatto presente che nei mesi scorsi le due avevano effettivamente un bel rapporto. Eva Grimaldi crede che le due stiano bene insieme quando ci sono solo loro e non quando ci sono altre persone intorno. “Jessica non è che hai visto l’hype che Helena ha fuori e ti sei riavvicinata a lei?”, ha chiesto dubbioso Signorini. La Morlacchi ha negato, rivelando di aver incontrato la Prestes fuori dopo le loro uscite. La pace fatta ha colpito molto gli altri concorrenti.

GF: Jessica Notaro difende Javier, Jessica affronta Calvani e Orlando

Al GF stasera è finito al centro dell’attenzione, di nuovo, Javier. Il pallavolista argentino ha riabbracciato la sua amica Jessica Notaro, la quale gli ha portare un altro pupazzo, questa volta un cinghiale femmina. La donna, , diventata personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex f

fidanzato, ci ha tenuto a dire cose importanti a Martinez:

“Allora, hai visto che è bella la cinghialina? Da dove comincio… inutile dirti che siamo tutti fieri di te e del tuo percorso. È stato difficile, ma tu hai dato grande dimostrazione di essere un vero leader e di stare in squadra. Il leader è chi si guadagna la fiducia degli altri con educazione. Non avevo dubbi sul fatto che avresti fatto capire a tutti che bella persona che sei. Sotto certi livelli di stress ci hai stupiti”

“Per me è una sorella più grande e i fatti dimostrano che è una persona forte da cui prendere esempio”, ha risposto Javier, felice di rivedere la sua amica. Jessica ci ha tenuto a sottolineare che Martinez ha voglia di provare le farfalle nello stomaco ed è per questo che si è avvicinato a più ragazze nella Casa. C’è stato un battibecco a distanza tra la Notaro e Shaila, la quale ha anche finto di non ricordare il suo nome.

Spazio poi a Federica Petagna, che ha dovuto dire la sua sull’avvicinamento tra Alfonso e Chiara, che si sono scambiati dei baci passionali. L’ex gieffina ritiene che D’Apice sia davvero interessato, mentre Chiara no. C’è stato un battibecco tra i due ex fidanzati, in quanto lui ha accusato Stefano Tediosi di volere su di sé le luci dei riflettori. È arrivato poi il momento per Jessica Morlacchi di avere il suo confronto nel salotto della Casa, con Calvani e Stefania. La cantante romana ha assicurato che continuerà a non fidarsi di Luca. A quest’ultimo interessa poco riconquistare la sua fiducia.

La Morlacchi non ha avuto molto da dire a Stefania, in quanto ritiene che non abbia avuto modo di vivere l’evolversi del rapporto suo con Calvani nei mesi. La Orlando ha dichiarato di aver assistito ai loro ultimi scontri, immedesimandosi in Luca. “Siete diventati un po’ una setta voi. Stefania, Eva, Luca, Amanda, Javier ed Helena”, ha tuonato Jessica.

Grande Fratello: Jessica rientra, nessuna punizione per Calvani e Lorenzo

Jessica è stata scelta dal pubblico tra gli ex eliminati per rientrare in gioco. Beatrice Luzzi ha invitato la Morlacchi ad andare avanti lasciando perdere le liti con Calvani. Signorini ha chiuso il televoto flash e ha affermato che i concorrenti non sapranno mai il risultato finché saranno in gioco. Per loro sapere chi sono i quattro gieffini che hanno una seconda possibilità in caso di eliminazione potrebbe influenzarli durante le nomination.

Alfonso ha poi spostato l’attenzione su Calvani e Lorenzo: entrambi hanno violato il regolamento. Luca ha ricevuto un messaggio da Enzo Paolo Turchi, che gli indicava di non condividere il letto con Jessica Morlacchi, avendo notato la delusione di sua figlia. Durante uno scontro con Spolverato, Calvani si è difeso facendo presente che anche lui ha cercato informazioni all’esterno. Durante il suo viaggio verso la Spagna, per la breve esperienza al Gran Hermano con Shaila Gatta, Lorenzo ha avuto modo di girare sui social, in quanto quando è tornato nella Casa in Italia ha rivelato a Tommaso Franchi che i suoi follower su Instagram erano aumentati.

“Non ho mai sollecitato informazioni dall’esterno. Ringrazio un amico che mi ha voluto proteggere. Ma non ho mai voluto violare il regolamento”, così stasera Luca si è difeso sul suo errore. Signorini, però, gli ha fatto presente che avrebbe dovuto dire in confessionale, subito, del messaggio ricevuto da Enzo Paolo con un biglietto. Ed è stato proprio Calvani, ricevendo attacchi da Lorenzo, a svelare il segreto di quest’ultimo. Spolverato stasera ha avuto modo di spiegare:

“Non ero ancora in Spagna, ma nell’hotel a Roma. Ho approfittato del fatto che un ragazzo è salito a riempire la vasca da bagno per usare un cellulare e notare come stesse andando il mio profilo Instagram”

La spiegazione di Spolverato non ha convinto molti telespettatori, convinti che abbia in realtà fatto il giro delle notizie e delle preferenze sulle dinamiche della Casa. La produzione ha deciso di non prendere un provvedimento con entrambi.

“Il livello di sopportazione è quasi pari a zero. Vi concede di riprendervi e vi ricorda che acquisire informazioni da altri non è più possibile farlo. Se dovesse riaccadere aspettatevi il dovuto provvedimento. Siete voi i responsabili di ciò che avete fatto. Voltiamo pagina e andiamo avanti”

GF: rientra Iago, i quattro preferiti con il biglietto del ritorno

Il quarto ex concorrente a rientrare al GF è stato Iago Garcia, il quale è stato accolto a braccia aperte un po’ da tutti i veterani. Ma Signorini ha puntato su Stefania Orlando. Entrambi non vedevano l’ora di conoscersi. “Iago è un bellissimo uomo, mi piace molto anche la sua voce”, ha commentato lei. Iago ha espresso parole positive sulla gieffina e molti sperano che ci possa essere tra loro un’alleanza.

Dopo di che, parlando solo con il pubblico e con i presenti in studio, Signorini ha svelato il risultato del televoto flash. I quattro concorrenti che hanno ricevuto dal pubblico il biglietto di ritorno sono stati Zeudi (27.56%), Javier (14.52%), Lorenzo (13.42%) e Shaila (9.69%). La più votata è stata la Di Palma, seguita in ordine come indicato.

Grande Fratello 25esima puntata nomination: chi è al televoto

Senza alcun preferito e tutti allo stesso livello, i concorrenti hanno affrontato le nomination. Le donne hanno votato in modo palese, mentre gli uomini con i piramidali. Al televoto sono finiti Amanda, Stefania, Shaila, Calvani, Lorenzo e Iago. Grazie al biglietto del ritorno, se dovessero essere eliminati Spolverato o la Gatta, avrebbero la possibilità di tornare in gioco.