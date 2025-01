GF: Signorini replica alle accuse. Stefania top, Shaila subdola

Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per cui ha deciso di far rientrare gli ex concorrenti del Grande Fratello, precedentemente eliminati. La Casa non ha reagito bene e il conduttore l’ha capito. Infatti, il padrone di casa, nella 25esima puntata, ha ammesso che anche lui si sarebbe arrabbiato. In attesa di scoprire il risultato del televoto del ripescaggio con protagonisti Helena, Jessica, Iago, Federica, Eva e Michael, Signorini ha spiegato come si è arrivati a dare una svolta importante alla storia di questo programma.

“Io l’avevo già spiegato la scorsa puntata. Noi abbiamo l’esigenza di allungare il programma e rinnovare con storie e dinamiche nuove la vita della Casa. Nelle prossime puntate entreranno come nuovi concorrenti. Oltre gli ex entrano nuovi concorrenti. Fare il Grande Fratello non è facile. Noi avevamo bisogno di gente rodata che sapessero come si creano le dinamiche. Chi entra lo sta decidendo il pubblico. È il pubblico che ha deciso di far tornare gli ex concorrenti, poteva tranquillamente dire di no. È il pubblico ad aver deciso e non il GF”

C’è da dire, però, che in realtà questa decisione è arrivata per via dell’eliminazione di Helena Prestes. Le proteste del pubblico sono arrivate fino a New York e molti telespettatori avevano deciso di non guardare più il reality show. È stato a questo punto che la produzione ha deciso di procedere con il ripescaggio tanto richiesto. Proprio la Prestes è stata la prima a rientrare nella Casa. Allo stesso tempo, Signorini ha precisato che è previsto un bonus per i concorrenti presenti in Casa: avranno una possibilità di salvarsi come hanno avuto loro. Ma non tutti. Infatti, Signorini ha aperto un televoto flash: i quattro più votati guadagneranno come gli ex che stanno per entrare nella Casa una seconda vita.

Questi concorrenti potranno rientrare in Casa se saranno eliminati, ricevendo il biglietto di ritorno. Inoltre, non ci saranno più preferiti nelle nomination. Stefania Orlando, però, ha fatto notare ai suoi coinquilini che questi eliminati che stasera rientreranno porteranno con loro notizie da fuori. Ma questo vale anche per Pamela Petrarolo, che è uscita e rientrata. Non solo, vale anche i nuovi concorrenti, come lo è stata la stessa Stefania, entrata a gioco già iniziato da mesi. Signorini si è spazientito e ha tuonato: “Non è necessario uscire dalla Casa”.

Il riferimento al conduttore è legato alla bufera nata su Lorenzo Spolverato, l’ennesima. Quest’ultimo, sotto attacco di Calvani, ha dovuto ammettere di aver usato il cellulare e fatto un giro sui social network durante il suo viaggio verso la Spagna, quando è approdato al Gran Hermano con Shaila Gatta.

Grande Fratello, Shaila colpisce Stefania Orlando in modo subdolo

Nel corso della puntata, Signorini ha permesso a Stefania Orlando e a Shaila Gatta di avere il loro confronto. In questa circostanza, la ballerina ha fatto uscire fuori tutta la sua cattiveria, colpendo la sua coinquilina, molto amata dal pubblico da anni, su un fatto che la fa molto soffrire. Stefania ha subito tuonato contro la giovane concorrente:

“Almeno sono vera e non come te che reciti tutta la sera. La maschera ti è caduta. Ci ho messo un mese. Non ho un copione e nessuna recita. Quello che fate voi è così teatrale. Questa è la mia opinione”

“Conviviamo forzati, sennò non ci stavi a casa mia. Mi stai antipatica”, ha replicato Shaila, non costruendo un confronto maturo e intelligente, anzi. La ballerina ha saltellato di qua e di là, tirando fuori parole a caso. Stefania non si è scomposta e ha prontamente risposto:

“Io sono fieramente antipatica, non voglio stare simpatica. Tu parli per Helena, ma sei tu una provocatrice. Tu pensi di essere simpatica? Fai di tutto per essere simpatica e non lo sei. Questa è la casa di tutti, devi avere rispetto degli altri”

Signorini è intervenuto precisando a Shaila che è necessario avere le buone maniere anche perché quella non è solo una Casa in loro convivono, ma è anche un reality show seguito dai telespettatori. Improvvisamente, la ballerina ha colpito Stefania: “Vedo che il tuo matrimonio è durato”. Dallo studio, Cesara Buonamici ha cercato subito di calmare Shaila, in quanto tutti conoscono la sofferenza per la fine del matrimonio della Orlando, durato ben 15 anni. Il risultato di questo confronto è chiaro: Stefania si è riconfermata un’ottima concorrente, in grado di avere dei confronti senza sbraitare e dire cattiverie, Shaila invece può cadere facilmente nella bufera.