GF, Helena rientra: Zeudi si scava la fossa, Signorini la fa a pezzi

Helena Prestes è rientrata nella Casa del Grande Fratello, tramite il televoto del ripescaggio che tanto ha fatto discutere. Il suo ritorno è stato pieno di gioia, sia per lei che per i fan. Ma la modella brasiliana si è ritrovata di fronte a una scena inaspettata: Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono avvicinati parecchio negli ultimi giorni. Helena ha scoperto sin da subito di essere di nuovo una concorrente e in confessionale si è detta emozionata di riabbracciare Zeudi. Inizialmente, la Prestes ha dovuto evitare di rivelare ai coinquilini che il pubblico ha votato per riaverla nella Casa.

Ma prima di assistere al suo ritorno nel loft, Signorini ha mandato in onda una clip riassuntiva di questi giorni trascorsi da Helena, Zeudi e Javier. Inaspettatamente e improvvisamente l’ex Miss Italia e Martinez hanno avuto un avvicinamento ha subito fatto storcere il naso a Helena stasera. La Prestes è apparsa sconvolta, con espressioni diverse minuto dopo minuto. Nel salotto, Javier ha ammesso che è accaduto tutto per caso e in modo inaspettato. Con poco entusiasmo, la modella brasiliana è rientrata nel famoso salotto della Casa ed è corsa subito ad abbracciare Martinez e poi Zeudi.

“Cosa penso? Vi state avvicinando?”, ha chiesto Helena perplessa. Zeudi ha assicurato che è stato solo un avvicinamento di una sera e stop. La modella ha confessato di dubitare sulla direzione della Di Palma e di essere confusa, in quanto non si aspettava questa svolta. Beatrice Luzzi ha rivelato di vedere della chimica tra Zeudi e Javier, tanto che ha aggiunto che questo potrebbe diventare il vero triangolo. Signorini, però, ha consigliato a Helena di remare con la sua barca da sola.

Dopo di che, Alfonso ha puntato la sua attenzione su Zeudi, dicendo di averla vista troppe volte girare intorno a più concorrenti, iniziando da Helena e finendo a Javier. “È tutto a favore di clip per guadagnarsi una luce di coppia?”, ha chiesto il padrone di casa, sganciando la sua frecciata. Zeudi ha smentito questa ipotesi e ha dichiarato di volersi concentrare su Helena, riprendendo il messaggio aereo ricevuto proprio oggi.

Come aveva notato il pubblico, la Di Palma oggi ha cambiato magicamente e per l’ennesima volta idea quando i fan l’hanno invitata a seguire il suo cuore. Il messaggio voleva indicarle di continuare a lottare per la Prestes. “Ti devi fidare del tuo cuore e non degli aerei”, ha tuonato Signorini. “La persona che mi piace di più è Helena”, ha replicato Zeudi. Quest’ultima ha perso tantissimi punti con il pubblico in questi giorni.

Molti telespettatori stanno seriamente pensando che la Di Palma faccia tutto a favore di telecamera, solo per ottenere visibilità. Tanti fan di Helena credono ora che la stia solo usando. Iago Garcia, nei giorni scorsi, nel Tugurio ha ammesso di vedere Zeudi intenzionata a ottenere solo le clip. E forse anche in questo caso l’attore spagnolo potrebbe averci visto giusto.