GF Javier e Zeudi vicini. E’ polemica. Pace tra Jessica e Helena?

Nelle ultime settimane si sta parlando molto del Grande Fratello tra provvedimenti, ritiri e ripescaggi. Sui social ci sono state diverse polemiche soprattutto per l’eliminazione di Helena Prestes, considerata da molti ingiusta. Proprio per tale motivo è stato richiesto il suo rientro nella Casa insieme ad altri concorrenti. Al momento, però, al centro delle critiche si trova qualcun altro, ovvero Javier Martinez e Zeudi Di Palma. I due si sono recentemente avvicinati, scatenando una reazione da parte dei fan di Prestes. Intanto quest’ultima potrebbe aver finalmente chiarito con Jessica Morlacchi.

Zeudi e Javier vicini: la reazione dei fan di Helena

Il ripescaggio dell’ultima puntata non è stato l’unico colpo di scena avvenuto nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, difatti, c’è stato un avvicinamento tra due gieffini, nello specifico Javier Martinez e Zeudi Di Palma, che ha scatenato alcune polemiche. Sul web, difatti, ci sono state delle lamentele da parte dei fan di Helena Prestes, che volevano la modella brasiliana insieme ad uno dei due. Prestes, infatti, durante il suo percorso all’interno della Casa si era avvicinata per un periodo a Javier e successivamente a Zeudi. Le ultime immagini, tuttavia, hanno mostrato Martinez e Di Palma scambiarsi coccole e carezze rischiando di porre fine alle ship #Zelena e #Helevier tanto famose sui social.

Pace fatta tra Helena e Jessica?

Intanto Helena Prestes si è ritrovata al centro dell’attenzione anche per il suo rapporto complicato con un’altra gieffina, ovvero Jessica Morlacchi. Tra le due è difatti scattata una rivalità all’interno della Casa, culminata con il famoso episodio del bollitore. Proprio per quest’ultimo nei loro confronti sono stati presi alcuni provvedimenti, al seguito dei quali l’ex cantante dei Gazosa ha deciso di abbandonare il reality. Sia lei che Prestes, tuttavia, sono state ripescate nell’ultima puntata. Stando a quanto riportato da Biccy, durante il periodo trascorso al di fuori della Casa, le due gieffine avrebbero avuto modo d’incontrarsi. Che abbiano quindi fatto pace?

Sicuramente sia Helena che Jessica si sono mostrate pentite di quanto avvenuto tra loro. In fondo è risaputo che la convivenza forzata per mesi all’interno della Casa del Grande Fratello non sia facile e possa portare a qualche discussione tra coinquilini.