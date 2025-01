GF, ripescaggio: rivolta su Helena cambia il reality per sempre, reazioni

Il colpo di scena tanto atteso al Grande Fratello c’è stato, con il ripescaggio. Alfonso Signorini ha iniziato la 24esima puntata, in onda il 20 gennaio 2025, annunciando di aver deciso con la produzione di dare la possibilità al pubblico di scegliere se far rientrare oppure no alcuni ex concorrenti. A mettersi in gioco sono stati Helena Prestes, Jessica Morlacchi, le Monsè, Iago Garcia, Federica Petagna, Clarissa Burt, Clayton Narcross, Eva Grimaldi, Michael Castorini e Stefano Tediosi. Al contrario, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente non hanno accettato, per i loro importanti motivi, di rimettersi in gioco.

Il pubblico ha dovuto inizialmente decidere se dare la possibilità agli ex gieffini di riemettersi in gioco con un ripescaggio. Questa idea è nata dall’eliminazione di Helena, che ha generato una vera e propria rivolta sul web. La richiesta di far rientrare la Prestes, con un ripescaggio, ha fatto il giro dei social network, arrivando anche oltreoceano. La produzione e Signorini non hanno potuto ignorare questa enorme rivolta e così hanno deciso di accontentare questi migliaia e migliaia di telespettatori.

Dopo una serie di blocchi incentrati su altro, Alfonso Signorini al GF ha svelato la decisione del pubblico con il televoto flash. Prima ha tolto dai giochi Enzo Paolo Turchi, in quanto ha violato il regolamento facendo arrivare un messaggio dall’esterno a Luca Calvani, varie settimane fa. Ebbene il 66% dei telespettatori ha deciso di procedere con il ripescaggio, contro il 34% che ha votato no.

Al gruppo si è unita Eva Grimaldi, appena eliminata al televoto della 24esima puntata. I concorrenti nella Casa più spiata d’Italia sono stati messi al corrente della situazione e del fatto che sono tutti salvi per questa settimana. Infatti, per loro non ci saranno delle nomination nella puntata del 20 gennaio 2025. La cosa certa è che questo televoto sul ripescaggio cambierà per sempre il reality show. Questo perché si è creato un precedente e nelle future edizioni del programma potrebbe riaccadere.

Grande Fratello: le reazioni fuori e dentro la Casa sul televoto del ripescaggio

Ma quali sono state le reazioni dei concorrenti ancora presenti in gioco? Zeudi Di Palma non ha nascosto la sua gioia, all’idea di ritrovare al suo fianco Helena Prestes. A far festa è stato anche Javier Martinez, il quale ha mostrato il suo sorriso di fronte a questa decisione. C’è chi ha storto il naso, ovviamente. Shaila Gatta è apparsa particolarmente infastidita dal nuovo televoto. Anche Luca Giglioli, il quale non ha trovato nel gruppo la sua Yulia.

La Bruschi ha deciso di non accettare questa possibilità di rientrare, in quanto è uscita dalla Casa per potersi difendere dalle accuse dell’ex fidanzato in tribunale. Intanto, il pubblico sta gioendo per questa opportunità data, soprattutto a Helena. C’è chi, però, storce il naso per la presenza di Jessica Morlacchi, la quale non è stata eliminata, ma di sua spontanea volontà ha lasciato il gioco.

Mentre gli altri hanno dovuto lasciare la Casa per scelta dei telespettatori e non per la loro, la cantante romana si era mostrata decisa nella sua scelta. Lei stessa, però, aveva dichiarato di essersi pentita della sua decisione.

Intanto, il televoto flash aperto nella 24esima puntata porta in vantaggio sei concorrenti. Tra questi, solo quattro potranno rientrare nella Casa e sarà sempre il pubblico a decidere, tramite un altro televoto che verrà chiuso giovedì 23 gennaio 2025.