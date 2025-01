Grande Fratello, Helena eliminata: reality stravolto fuori e dentro

Alla fine al Grande Fratello si sono ritrovate una contro l’altra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Le preferenze del pubblico di Canale 5 si sono concentrate proprio sull’antipatia nata tra queste due concorrenti. La Prestes è riuscita a prendersi la scena, ‘usata’ da molti telespettatori come arma contro Shaila, che con la sua storia con Lorenzo Spolverato non ha convinto. Allo stesso tempo, c’è da dire che Helena ha i suoi fan, indipendentemente dai loro continui dissapori.

Shaila ha comunque conquistato moltissimi telespettatori, che fino alla fine hanno tentato di salvarla in questo importante televoto. Dopo aver avuto il suo confronto con Jessica Morlacchi, che ha riservato delle sorprese, la Prestes ha avuto modo di confrontarsi anche con la ballerina. Alfonso Signorini, con le due concorrenti posizionate al centro studio, ha ripercorso alcuni dei loro scontri avvenuti nella Casa più spiata d’Italia.

“Lorenzo è entrato in una trappola sentimentale della Casa. Vedrai non durerà neanche un anno”, ha tuonato Helena. Dopo di che, il conduttore ha chiesto alle due di tornare nella Casa, lasciandole ancora ignare del risultato del televoto. Signorini è andato avanti con la puntata e la Prestes è apparsa turbata, probabilmente convinta di essere l’eliminata. Helena, dopo il momento romantico riservato a Shaila e Lorenzo, ha avuto la sua sorpresa.

Per lei è arrivata, anzi tornata, nella Casa Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF. Le due sono molto amiche da alcuni anni e insieme hanno partecipato a Pechino Express. La modella brasiliana era convintissima di uscire dai giochi, tanto che non ha smesso più di piangere dopo essersi ritrovata da sola in sfida con Shaila. A darle un po’ di carica ci ha pensato, appunto, Nikita.

“Ma che forza sei? Sei una tigre. Avevamo detto due mesi e l’hai superati. Sono molto fiera. Ma ti devo anche dire qualcosina. Allora, innanzitutto, hai un po’ sbroccato. Va benissimo essere sincere, ma non esiste che io vedo una cosa simile da te. Quello che è un gesto che è una reazione. So, però, che non sei così. Tu sei amore, sensibilità, perdono, analizzarti e sentirti in colpa. Ascoltami, stai dando l’esempio di cosa significa essere umani e avere l’umiltà di chiedere scusa”

Inoltre, Nikita crede che dentro il GF Helena abbia persone che le vogliono bene. La Pelizon ha riservato un attacco a Lorenzo, ritenendo che porti una maschera nella Casa. Spolverato le ha raggiunte in salotto, ma non c’è stato chissà che scontro tra i due. Come ha dimostrato da concorrente, la Pelizon è in grado di mantenere la calma, provocare e poi far finire una discussione in un lampo. Nikita ha invitato Helena a contare fino a dieci e a evitare gli accesi litigi.

Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire chi è stata eliminata nella 22 esima puntata: Helena Prestes con il 51% (Shaila 43%, Ilaria 4%, Tommaso 1%, Calvani 1%). Nello studio, le urla si sono fatte sentire da parte degli spettatori, schierati dalla parte di Shaila. Chiaramente, l’eliminazione di Helena cambierà le dinamiche della Casa. Tra gli ex concorrenti, presenti in studio, un po’ tutti si aspettavano l’eliminazione di Shaila.

Sui social network, molti sono ancora schierati dalla parte di Helena e si dicono indignati per questo risultato. Anche fuori, sul web, l’eliminazione della Prestes cambierà di certo le dinamiche.