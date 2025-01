GF, Jessica ed Helena spiazzano. Poi Morlacchi scarica Ilaria

Jessica Morlacchi è tornata nella Casa del Grande Fratello, dopo il suo abbandono. La cantante romana ha avuto così un confronto faccia a faccia con Helena Prestes. Con la prima è stata protagonista di accesi scontri, a causa dei quali entrambe, con Ilaria Galassi, sono finite al televoto d’ufficio. Tale provvedimento disciplinare non è stato digerito dalla Morlacchi, che ha deciso di abbandonare il reality show. Non accettando di avere la stessa punizione di Helena, la cantante romana ha preferito uscire dalla famosa porta rossa, che stasera ha riaperto, ma solo per dei confronti.

L’uscita di Jessica ha decisamente spiazzato tutti. In attesa di scoprire chi è l’eliminato definitivo di questa 23esima puntata, Alfonso Signorini ha ripercorso quanto accaduto. Dopo di che, ci ha tenuto a capire meglio cosa pensano i vari concorrenti sul provvedimento disciplinare. Lorenzo Spolverato, ad esempio, in questi giorni si è detto in disaccordo, in quanto crede che Ilaria ed Helena dovessero avere un televoto a parte. Signorini ha difeso la decisione della produzione, in quanto ha ribadito che le colpe di ciò che è accaduto sono un po’ di tutti, visto che avrebbero potuto evitare certe situazioni e intervenire.

Il conduttore ha permesso a Jessica di tornare al GF per due confronti nella Casa stasera. La cantante ha ammesso di essersi pentita, in quanto in quel loft ha lasciato il suo cuore. Tornando dai concorrenti, Signorini ha voluto la loro opinione. In particolare, Lorenzo crede che Jessica sia uscita per colpa di Helena, che al suo fianco avrebbe i suoi tre “vassalli”, Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez.

Pamela Petrarolo ed Eva Grimaldi hanno fatto presente che più volte la Morlacchi, nei giorni precedenti, aveva dimostrato di stare male e di voler andare via. Ed ecco che è arrivato il momento per Jessica di rivedere Helena nel salotto della Casa.

“Vedere questo video mi ha fatto molto male perché questa non è la Jessica che è entrata a settembre. Mi dispiace di essere caduta in una sorta di trappola. Non ce l’ho fatta a resistere alle tue provocazioni. Mi sono anche insultata da sola. Mi sono capitati tanti di questi momenti nella mia vita. Rivedermi in una cosa del genere ringrazio il cielo di avere avuto la forza di stare ferma e non reagire. L’altra Jessica sarebbe caduta più in basso. Le parole che ho detto le penso, anche se ho sbagliato i modi”

È chiaro a tutti che la Morlacchi voglia puntare sul pane e provocare Helena, che non ha ceduto La modella brasiliana con molta calma e con gli occhi lucidi ha spiazzato tutti, scusandosi anche, con un autocontrollo importante:

“Hai ragione. Ti chiedo scusa, io non l’ho fatto per dispetto. Mi stavi antipatica”

Con tono pacato, Jessica ha tentato di fare un discorso drammatico, con tanto di attacchi verso la Prestes. Signorini ha chiesto alla cantante se, invece, lei fuori abbia fatto un mea culpa e abbia riflettuto sui suoi errori. La Morlacchi ha precisato di essersela presa con sé stessa. Poi ha attaccato anche Ilaria Galassi. Questa volta, infatti, ha citato anche lei quando si è detta contraria al provvedimento disciplinare che l’ha vista avere la stessa punizione sua e di Helena. Sia la Prestes che la Galassi hanno avuto gesti molto forti, fisici. Invece, le colpe di Jessica sono legate a offese e insulti, che possono far male come dei gesti.

Tra le accuse rivolte alla Morlacchi c’è anche quella legata al suo sostenere uno scontro tra Ilaria ed Helena, consapevole che la prima fosse pronta a tutto e che avrebbe dato il peggio di sé. Stasera Jessica ha scaricato definitivamente tutte le colpe alla sua amica. Dallo studio, ha deciso di dire la sua Cesara Buonamici:

“Jessica non hai avuto rispetto per il pubblico, non dovevi lasciare il gioco. Hai trasformato Helena in un personaggio da odiare. Siete tutti concorrenti, non dovete creare dei personaggi da odiare. Secondo me Helena doveva dirti di restare, anziché vantarsi di aver vinto e aizzare gli altri”

Inaspettatamente, la Morlacchi non ha tuonato poi così tanto contro Helena, anzi ha ricordato che nella Casa in questi mesi avevano creato anche un bel rapporto. Lei stessa ha difeso la Prestes, quando Buonamici le ha fatto notare che avrebbe potuto cercare di convincere Jessica a restare: “Helena in quel momento era troppo arrabbiata”. Alla fine, le due si sono salutate in modo pacifico, con tanto di abbraccio, sorrisi e occhi lucidi.