GF 21° puntata: nominati, provvedimento, Morlacchi abbandona

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 21esima puntata del Grande Fratello sulla passerella, fuori dalla porta rossa. Il conduttore ha spiegato di essere lì perché sono stati superati i limiti, durante i litigi di Helena Prestes con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. A questo punto, Alfonso è entrato nella Casa per rimproverare i concorrenti, faccia a faccia. Dopo di che, ha rimandato il momento legato al provvedimento disciplinare e ha permesso a Pamela Petrarolo di rientrare ufficialmente in gioco. La gieffina non giocherà più in coppia con Ilaria, ma come due concorrenti separate.

Finalmente è poi arrivato il momento di ripercorrere quanto accaduto a Helena, Jessica e Ilaria in questi giorni. La Morlacchi ha decisamente accusato il colpo e la maschera è ormai caduta. Ilaria ha scelto la via del pentimento, mentre la Prestes è rimasta in piedi. Javier Martinez e Maxime hanno difeso la modella brasiliana sostenendo che non volesse colpire Jessica con il bollitore, vista la sua direzione. Luca Calvani ha preso la palla al balzo per accusare la Morlacchi di istigare molti ad andare contro Helena.

Anche Stefania Orlando ci ha tenuto a sostenere la Prestes, affermando che c’era da parte sua di chiedere scusa. Non solo, l’amata concorrente ha sottolineato che l’intenzione della modella brasiliana non era quella di colpire con il bollitore Jessica. Signorini ha dato la parola a Shaila, la quale invece si è detta convinta del fatto che Helena continui a provocare tutti. Lorenzo Spolverato crede che le sue provocazioni vengano messe in secondo piano.

Grande Fratello: il provvedimento porta Jessica ad abbandonare il gioco

La 21esima puntata è andata avanti con un momento bellissimo che ha visto protagonista Stefania Orlando e poi con il confronto tra le Monsè e le ex Non è la Rai. L’attenzione si è poi spostata su Amanda Lecciso e le accuse che Shaila le ha rivolto in questi giorni. La ballerina ritiene che, in realtà, la coinquilina sia vicina a tutti, ma amica di nessuno, nella Casa. Eva Grimaldi crede che Shaila sia gelosa dell’amicizia importante che c’è tra Amanda e Lorenzo.

Finalmente è arrivato il momento di scoprire il provvedimento disciplinare per Helena, Ilaria e Jessica. Così è iniziato il messaggio della produzione:

“Il Grande Fratello qualche mese fa vi ha cercato e scelto per le vostre storie, per le vostre personalità e per quello che siete. Lo rifarebbe ancora. Dopo 4 mesi in quella Casa la convivenza diventa difficile. Nascono anche contrasti che possono diventare insanabili. Diventa impossibile e sbagliato consentire che vi confrontiate in modo irragionevole”

Il comunicato è andato avanti così:

“Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi. Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un’aggressione vera e propria, niente può giustificarla. Jessica, hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti. Helena, hai reagito alle continue provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento, assolutamente inaccettabile”

Ed ecco che è stata svelata la decisione della produzione del GF su Helena, Jessica e Ilaria:

“Sono stati pochi a evitare che questa situazione degenerasse. In questo caso così particolare, per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare ingiusto e inadeguato, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di decidere il vostro destino. Tenendo conto di questi fatti, ma anche di tutta la vostra avventura e la vostra storia personale. Ilaria, Jessica, Helena: il GF ha deciso che siete in nomination d’ufficio. Andrete direttamente al televoto per eliminazione insieme ai nominati di stasera. Non solo, in queste nomination non avrete diritto di voto. Si tratta di un’ammonizione prima di una diretta squalifica”

Jessica Morlacchi, dopo aver appreso il provvedimento, ha deciso di chiedere al conduttore come avrebbe potuto abbandonare la Casa e le tempistiche per farlo. La cantante romana ha tuonato:

“Credo che siamo su due livelli diversi. A me non sta bene e io decido di abbandonare. Non ci metto niente a rispondere allo stesso modo, ma io sono una persona intelligente e centrata”

Signorini ha risposto che avrebbe potuto abbandonare subito il gioco e l’ha invitata a riflettere sul suo comportamento. Il padrone di casa non ha provato a fermarla. Nella stanza da letto, Mariavittoria Minghetti e le ex Non è la Rai hanno tentato di convincerla a non andare via. “Non ci penso proprio a rimanere qua. Non posso essere associata alla maleducazione e alla volgarità di Helena. Rimane lei, ma non posso restare io”, ha replicato la cantante.

Anche Shaila Gatta ha cercato di convincerla a restare, ma senza risultati. Si è unito a tutti loro Lorenzo Spolverato. Cesara Buonamici ha tentato di farla riflettere e di convincerla a restare in gioco. Jessica si è detta di nuovo convinta del fatto che non dovrebbe essere messa sullo stesso piano di Helena. Beatrice Luzzi le ha fatto notare che lei ha usato violenza verbale, che può essere tranquillamente paragonata al gesto aggressivo di Helena.

Jessica è rimasta ferma nella sua posizione, dicendo che rifarebbe ciò che ha fatto. In effetti, la Morlacchi ha nuovamente offeso la Prestes, dandole della persona “instabile”. Jessica ha poi salutato tutti e abbandonato definitivamente il GF. Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno rivelato che, in realtà, la Morlacchi da tempo meditava di lasciare il gioco, in quanto stanca di restare chiusa nella Casa. Pare che avesse già deciso di andare via il prossimo 12 gennaio. Intanto, Lorenzo Spolverato si è detto non d’accordo con la decisione del programma di “proteggere”, a detta sua, Helena.

GF 21esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Dopo l’addio di Jessica, sono iniziate le nomination. Insieme a Helena e Ilaria sono finiti al televoto Shaila, Calvani e Tommaso.