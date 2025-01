GF: Stefania Orlando unica, ammalia senza armi. Monsè on fire

Nella 21esima puntata del Grande Fratello non mancano le tensioni, ma anche la commozione e le scenette simpatiche. Prima del ritorno delle Monsè per un confronto con le ex Non è la Rai, Stefania Orlando regala una bella pagina di questa edizione. Stasera spiega che, dopo la sua passata esperienza nel reality show da protagonista a fianco a Tommaso Zorzi, quando è tornata a casa non è riuscita a riprendere in mano la sua quotidianità in serenità. Con il tempo, ha capito che il suo ex marito Simone era in crisi e che non provava più i sentimenti di prima. Consapevole che lui avrebbe potuto trovare la felicità altrove, Stefania con maturità e intelligenza ha deciso di lasciarlo andare.

Il grande amore che prova per lui l’ha portata a capire che il suo desiderio è quello di vederla felice, con o senza di lei. Per questo, Stefania e Simone si sono lasciati. Dopo due anni si sono ritrovati, non più come marito e moglie, ma come due persone che sono un punto di riferimento l’uno per l’altra. Lo definisce uomo più importante della sua vita, quando Signorini le chiede se provi ancora amore. Simone la sta seguendo e ha deciso di scriverle un messaggio. Il musicista le ha confermato di essere ancora al suo fianco, in un altro modo, ma ci sarà sempre. Nel leggere le sue parole, Stefania non trattiene le lacrime e commuove tutti.

Ancora una volta, la Orlando – a distanza di anni dalla fortunata quinta edizione del GF, in cui ha regnato con Zorzi, divenuto vincitore – ha conquistato tutti. La gieffina non ha bisogno di litigare e creare tensioni per colpire il pubblico.

Grande Fratello: tornano le Monsè per ricreare il panico

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria tornano nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Ciò accade dopo che quest’ultima si è ritrovata a ripercorrere gli sgradevoli momenti che l’hanno vista protagonista con Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La prima a entrare nel salotto della Casa è mamma Maria, la quale ribadisce che fuori – a differenza di ciò che hanno detto le due ex Non è la Rai – entrambe hanno cercato di avere un sostegno da lei.

“La brutta figura l’hai fatta tu”, tuona Maria, provocando Ilaria. La Monsè racconta che fuori la Galassi è stata sbugiardata dal chirurgo plastico di cui si era parlato. Maria aveva accusato la ormai ex coinquilina di averle chiesto aiuto per avere un occhio di riguardo con il medico per qualche ritocchino. Il dottore ha sostenuto, in questi giorni la Monsè, sbugiardando Ilaria.

Dopo il successo ottenuto con la lite della precedente puntata con le due Monsè, Signorini appare soddisfatto stasera di riproporre una scena simile. Più volte il conduttore segnala che mamma e figlia somigliano molto alle due gemelle del noto film horror The Shining. Mentre Perla Maria le raggiunge in salotto, Pamela ribadisce di aver confermato di aver proposto, in passato, alla Monsè di fare una polizza assicurativa con l’azienda per cui lavorava e di non aver mai smentito. Arriva Perla Maria subito dopo, che attacca soprattutto Ilaria.