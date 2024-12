GF, Monsè creano panico in diretta: segreti e rissa sfiorata, caos Ilaria

La 20esima puntata del Grande Fratello, l’ultima del 2024, è iniziata con le Monsè, ovvero Maria e sua figlia Perla Maria. Alcune loro coinquiline non gradiscono alcuni loro atteggiamenti. Dopo l’accusa di Stefania Orlando, per via del mancato aiuto nelle faccende domestiche, le Non è la Rai non hanno più trattenuto il loro disappunto. In particolare, Pamela e Ilaria hanno accusato Maria di aver mandato sua figlia Perla a origliare le loro conversazioni. La Monsè ci ha tenuto a precisare che sono appena uscite fuori varie clip in cui parlano male di lei alle spalle. A questo punto, si è lasciata andare a una serie di rivelazioni, che hanno creato il panico.

Le tensioni si sono fatte importanti quando Maria ha rivelato che Ilaria Galassi, qualche anno fa, l’avrebbe contattata per farle sapere che non riusciva a fare il provino per il GF. Non solo, le avrebbe anche chiesto dei favori per dei ritocchini estetici. In questo modo, la Monsè vuole dimostrare che, al contrario di quello che dice Ilaria, tra loro fuori c’è stata un’amicizia. La Galassi non ha trattenuto la sua ira e si è alzata dalla sua postazione per raggiungere la coinquilina, accusandola di falsità.

Dopo di che, la gieffina si è seduta a fianco di Maria. Intanto, Signorini ha voluto scuotere Eva Grimaldi, che ha ‘punito’ durante la scorsa puntata, chiedendole se Ilaria si fosse recata dallo stesso medico per i ritocchini estetici. L’attrice ha preso la palla al balzo per attaccare le Monsè. Maria ha perso di nuovo le staffe e ha rivelato che, in passato, Pamela aveva iniziato un’attività con le assicurazioni e l’aveva contattata per darle una mano. La Monsè ha così messo in atto la sua vendetta, con Luca Calvani che ha tuonato contro di lei, facendo notare che non è stato carino fare queste rivelazioni sul passato.

La Casa si è schierata contro le Monsè e dallo studio Beatrice Luzzi ha chiesto ai gieffini di essere comprensivi con Perla Maria, che ha solo 18 anni. Non c’è dubbio: le Monsè sono riuscite a creare il panico e uno dei litigi che più ha catturato l’attenzione del pubblico in questa sfortunata edizione. I telespettatori hanno apprezzato, anche se sono arrivate tante critiche per Ilaria Galassi, la quale non è riuscita a mantenere la calma alzandosi e avvicinandosi con fare aggressivo a Maria.