GF, guai a toccare Shaila e Lorenzo: Grimaldi a processo. Triste pagina

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello tornano al centro della scena nella 19esima puntata, in onda il 23 dicembre 2024. Alfonso Signorini decide di partire proprio da loro e, in particolare, dalle ultime dichiarazioni di Eva Grimaldi. L’attrice, dopo essere entrata nella Casa, ha chiaramente affermato che la love story dei due gieffini faceva parte di un copione, recitato male. La maggior parte dei telespettatori, almeno sui social network, si schiera dalla parte della Grimaldi.

Al contrario, dallo studio, Beatrice Luzzi tuona contro Eva. Il suo intervento lascia perplessi proprio i suoi fan. Infatti, molti di loro non sono affatto d’accordo con il suo pensiero, espresso anche in modo abbastanza duro:

“Ma pensa un po’, che coerenza ha il tuo discorso. Una persona che entra dopo dovrebbe fare attenzione. soprattutto da una persona adulta verso dei giovani e dei sentimenti così esplosivi. Tu dici che improvvisamente lui si sia innamorato. Penso che abbiano un sentimento forte. Sono due narcisisti egocentrici e sono in competizione tra loro. Voi siete arrivate a gamba tesa”

Inizia così il processo a Eva Grimaldi, che ha semplicemente espresso la sua opinione, com’è giusto che sia. L’attrice spiega, intanto, la sua posizione:

“Innanzitutto ciao, buona serata. Io sono stata chiara e trasparente. Questa è la mia percezione al di fuori. Io quando vedo una ragazza che soffre per amore, io la proteggo sempre, in ogni caso. Ho visto Shaila in lacrime”

Beatrice Luzzi torna all’attacco, facendo notare che la Grimaldi avrebbe consigliato a Shaila di usare Lorenzo. “Eri più simpatica come concorrente”, replica l’attrice, sostenuta da tantissimi telespettatori. “Pensa tu che mi interessa del tuo giudizio”, risponde, in modo abbastanza presuntuoso la protagonista della scorsa edizione, che si è ritrovata a lottare più volte contro i più giovani, senza mai tirarsi indietro con i suoi giudizi. Ci pensa Signorini a colpire ancora Eva, mostrando la copertina di un giornale che la mostrava a fianco di Gabriel Garko.

In questo modo, Alfonso tenta di affondare l’attrice: “Eravate consapevoli che stavate dando una sola, era una roba taroccata”. Il conduttore colpisce la Grimaldi con il suo passato, riferendosi alla sua relazione, risultata poi finta, con il noto attore. Decisamente una brutta pagina questa, che vede una persona che ha espresso il suo pensiero zittita in diretta TV. Colpo basso di Signorini, quello di andare a scavare nel passato di una donna per affondarla.

Grande Fratello: la mamma di Shaila rimangia e non convince

Dopo il processo ingiusto a Eva Grimaldi, solo perché ha espresso la sua opinione negativa sui due concorrenti su cui il reality show – ottenendo risultati nei dati di ascolti davvero pessimi – sta puntando, si passa alle lacrime. Signorini mostra le ultime svolte della love story di Shaila e Lorenzo, compreso il momento della rottura. Nel frattempo, si assiste allo show della coppia. I due dichiarano di amarsi ancora. Interviene Stefania Orlando, la quale fa notare che “a volte l’amore non basta”. Quest’ultima dice di essere entrata con un’idea e poi di aver capito che ci sono in ballo dei sentimenti. Poi aggiunge:

“Pensavo anch’io fosse una storia da clip. Poi mi sono ricreduta. L’amore c’è, ma non basta se da parte di entrambi non c’è un venirsi incontro”

Intanto, Shaila si dice certa del fatto che Lorenzo sia più concentrato “sulla sua carriera e sul suo percorso”. A questo punto, Spolverato scopre, nella Stanza a Led, che la mamma di Shaila è nella Casa e sta preparando un dolce per i concorrenti. La signora Luisa si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su Spolverato che hanno generato il caos e che sembravano confermare alcuni sospetti. Stasera Signorini prepara un faccia a faccia tra loro.

“Sono informazioni che io ho saputo dal GF che ha messo la locandina sul Guru, poi la gente parla. Io non ti ho detto per questo che sei una brutta persona. Io ti voglio dire che i migliori amici di mia figlia sono gay e sono sempre a casa mia. Non mi piace il tuo atteggiamento che usi con Shaila, non lo condivido. Io ho apprezzato l’intervento di tuo papà, che vi ha dato dei consigli Solo che tu non capti. I brutti atteggiamenti anche con gli altri, non sei stato tanto carino. No, non ci credo che ami Shaila. Non ti vedo tanto preso, pensi più al tuo percorso, quello che lei finora non è riuscita a fare”

Intanto, si torna sul “Tommy”, la persona citata dalla mamma di Shaila e che le avrebbe confermato che Lorenzo sarebbe omosessuale. Non si è ancora capito chi fosse e la maggior parte dei telespettatori non crede alla versione data stasera. La signora Luisa non convince quando dice di non sapere neppure lei chi sia questo “Tommy”, affermando di esserselo inventato.

Prima di concludere il loro confronto, la signora Luisa dice di non essersi mai vergognata di Shaila e di non aver mai avuto intenzione di rimproverarla. Signorini, nel frattempo, non perde tempo e fa sapere a Lorenzo che fuori è molto amato, così da mantenerlo attivo nel suo show.