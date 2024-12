GF, caos rivelazioni mamma di Shaila: papà di Lorenzo la smonta

Nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello si torna a parlare di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Inizialmente, Alfonso Signorini ha diviso la coppia, in modo da poter parlare con calma di ciò che è accaduto in questi giorni. La situazione tra i due discussi concorrenti di questa edizione ha subito una svolta dopo l’incontro di Shaila con sua madre. In realtà, il motivo della crisi dei due gieffini non è legato principalmente alle accuse fatte dalla mamma della ballerina, ma da alcune incomprensioni e attacchi reciproci.

Le parole della madre di Shaila hanno fatto parlare per giorni, in quanto le ha chiesto insistentemente di chiudere la sua relazione con Lorenzo. La donna si è presentata decisa in questo, lasciando la ballerina decisamente sconfortata. Risentendo quelle parole, stasera la gieffina non ha trattenuto di nuovo le lacrime. Le clip hanno mostrato il momento in cui Shaila ha fatto delle confessioni sul suo turbolento passato, che riguarda “uomini di 60 anni”. In quel periodo, la ballerina ha dovuto cavarsela da sola, anche quando le risorse economiche erano quasi nulle.

“Ti voglio dare un abbraccio, perché non hai niente di cui ti devi vergognare”, ha affermato Signorini, sostenuto dall’applauso dei presenti in pubblico. Dopo aver chiuso il collegamento con il resto della Casa, il conduttore ha voluto vederci chiaro sulle ultime confessioni di Shaila al GF. La ballerina ha confermato di aver avuto a che fare con “uomini di 60 anni”, che l’avrebbero obbligata a vivere situazioni che non voleva.

“Dicevo che forse era giusto che io stessi zitta. Mi è successo quando ero più grande, non quando avevo 17 anni. Da piccola non avevo soldi, mio padre mi passava dei soldi. Ho dormito a terra, ho rubato al supermercato. Quando chiamava mia mamma dicevo che andava tutto bene”

Pur di non tornare a casa, nel suo percorso verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, Shaila ha preferito affrontare momenti davvero duri. Intanto, la puntata è andata avanti con Signorini che ha permesso a Lorenzo di raggiungere la ballerina, per chiarire il mistero legato alle ultime parole della mamma di lei prima di lasciare la Casa. Il pubblico si è chiesto cosa avrebbe detto la donna all’orecchio a Shaila. Il conduttore ha deciso, a questo punto, di mostrare finalmente nel dettaglio le parole della mamma di Shaila nella scorsa puntata:

“Non posso dirlo qua. Helena? No no peggio. Non posso dire niente. Ci stanno degli atteggiamenti che non mi piacciono. Non è buono, è una brutta persona. È gay. Shaila io non ti ho detto niente. Chi lo dice? Tutti. Tommy, tutti”

Nessuno è riuscito a capire chi sia questo Tommy, neppure Shaila. Signorini ha puntato l’attenzione su Tommaso Franchi, il quale ha subito chiarito di non aver mai detto nella Casa una cosa del genere. Si pensa, pertanto, che si tratti di una persona che si trova fuori dal programma. “Non ce ne frega niente che tu lo sia, affaracci tuoi. Ma perché viene fuori sempre questa cosa?”, ha chiesto il conduttore perplesso. Lorenzo è apparso in difficoltà e imbarazzato, ma ha negato tutto. Infatti, Spolverato ha assicurato di aver sempre avuto interesse per le donne e di non aver mai avuto nessun flirt con un uomo.

“E non sai quello che ti perdi!”, ha ironizzato Signorini. A questo punto, il padrone di casa ha invitato Shaila a recarsi in salotto, dove è stata raggiunta dal padre di Lorenzo, Armando. Quest’ultimo ha avuto decisamente un approccio diverso con la ballerina, appoggiando in pieno la loro relazione.

“Non vedevo l’ora di conoscerti. Mi dispiace, perché so che ci sono problemi tra voi. Faremo fatica, ma vediamo che si può fare. Sappi che a casa siamo tutti vostri fan, vi sosteniamo, soprattutto mia moglie. Siamo contenti e fieri di voi. Speriamo che la vostra storia vada avanti. Lorenzo non è assolutamente una brutta persona, nonostante le voci. Ha tanti difetti, ma ha anche tanti pregi e un cuore grande. Lui è molto generoso, sicuro di sé”

Dopo di che, Signorini ha permesso a Lorenzo e a suo papà di riabbracciarsi. Ma il conduttore ha voluto sapere cosa pensa Armando delle parole della mamma di Shaila. Il papà di Lorenzo non si è tirato indietro:

“Intanto, mi dispiace per le parole che abbiamo sentito, siamo rimasti dispiaciuti. Noi giudichiamo di solito una persona quando la conosciamo. Lei uscendo dalla porta ha sottolineato che mio figlio è gay. Io volevo precisare una cosa: per me non è assolutamente gay. Ma anche se lo fosse, non fa del male a nessuno ed è una sua scelta. L’importante è che lui è felice e lo sono anche io”

Tante cose, però, per vari telespettatori non tornano. La reazione di imbarazzo di Spolverato, di fronte alle parole della mamma di Shaila, per molti ha parlato. Ma è chiaro che il pubblico non possa giustificare gli attacchi della donna.