GF, Shaila crolla: “Proposte intime da 60enni, mia madre non sa”

Notte di emozioni e confessioni al Grande Fratello. Il motivo? La puntata andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, è stata ricca di colpi di scena: dall’abbandono di Yulia Bruschi all’eliminazione di Federica Petagna, fino alla sorpresa inaspettata della madre di Shaila Gatta. La signora Luisa ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto diretto con la figlia, criticandola duramente per il suo comportamento degli ultimi mesi. In particolare, ha attaccato Lorenzo Spolverato, il fidanzato di Shaila, dichiarando apertamente di non volerlo al fianco della ballerina e definendolo solo un abile giocatore.

Come se non bastasse, durante un fuori onda, Luisa avrebbe insinuato all’orecchio di Shaila che Lorenzo potrebbe essere omosessuale. L’ex allieva di Amici non ha reagito affatto bene alle parole della madre, scoppiando in lacrime e lasciandosi andare a inaspettate confessioni su quanto ha dovuto affrontare nella sua vita. In particolare, ballerina è rimasta profondamente ferita quando la madre le ha detto che dovrebbe addirittura vergognarsi per il modo in cui si sta comportando con Lorenzo. Per questo, proprio al fidanzato, ha fatto una rivelazione che sta suscitando grande clamore nel mondo del web. Ecco cos’ha detto mentre piangeva disperatamente:

Di cosa dovrei vergognarmi? Vergognare di che? Non saprei dove andare a cercarla la vergogna. Io sono fiera di me, fiera di aver fatto minchiate, dalla prima all’ultima. Guarda che sono oggi, come sono diventata. Tante cose lei neanche le sa, cose che ho vissuto. Lei non c’era. Non mi vergogno di niente. Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano. Che ca**o ne sa mia mamma? Altro che vergognare, io sono fiera di me, di tutto. Che ne sa di cosa ho dovuto vivere nel mio lavoro? Non lo sa, non c’era.

Una rivelazione che nessuno si aspettava e che ha subito fatto scatenare i social. Gli utenti, infatti, hanno iniziato a fare ipotesi e a scavare tra gli ambienti lavorativi e televisivi in cui Shaila ha lavorato in questi anni. La gieffina, però, non ha fatto nomi né accennato a situazioni precise. Da quello che ha raccontato, pare che, dopo essersi trasferita lasciando la sua casa a Secondigliano, abbia ricevuto proposte indecenti. Tuttavia, non ne ha mai parlato con la sua famiglia per non farli preoccupare.

“Ho 30 anni, sono una donna, ti devi fidare di me. Saranno ca**i miei se voglio far bene o sbagliare”, ha poi aggiunto, rimarcando quanto si sia sentita offesa dai rimproveri della madre. Lorenzo, dal canto suo, ha cercato di rassicurare la fidanzata senza prendersela per le parole della madre. Il modello ha infatti provato a comprendere il suo punto di vista, spiegando che probabilmente il desiderio di proteggerla nasce dal fatto di averla vista in passato coinvolta in relazioni sbagliate. “Io sono serena perché non ti conosce. Quello mi ha fatto rimanere male, che non ti ha voluto incontrare”, ha risposto Shaila.