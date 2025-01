GF, Monsè e le ‘punturine gratis’ a Galassi: parla il chirurgo (video)

Lo scorso lunedì, 30 dicembre, Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono state eliminate dal Grande Fratello. Prima di lasciare la Casa più spiata d’Italia, però, Maria ha creato il caos facendo delle inaspettate rivelazioni su Ilaria Galassi. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato delle clip della Galassi e Pamela Petrarolo parlando male della Monsè, con la quale avevano già avuto dissapori durante la settimana. La showgirl si era infatti irritata quando le due concorrenti avevano detto di non aver più avuto contatti con lei dopo aver lavorato insieme a Non è la Rai trent’anni fa, sottolineando che la Monsè aveva partecipato al programma per una sola stagione.

A quel punto, l’ex gieffina ha rivelato di non comprendere il comportamento attuale di Ilaria, considerando che anni fa l’aveva contattata per confidarle di non riuscire a partecipare al provino per il Grande Fratello. Non solo, le avrebbe anche chiesto aiuto per ottenere alcuni ritocchini estetici, poiché, secondo quanto dichiarato dalla Monsè, in quel periodo non avrebbe avuto le risorse economiche per permetterseli. Al che, la Galassi, furiosa, si è alzata per raggiungere la postazione dell’ex coinquilina, affrontandola faccia a faccia e accusandola di essere falsa e di inventare storie.

Subito dopo, ha tirato in ballo anche Pamela Petrarolo, rivelando che in passato l’ex protagonista di Non è la Rai aveva avviato un’attività nel campo delle assicurazioni e si era rivolta a lei per chiederle aiuto. Una lite accesissima che ha dominato il primo blocco della puntata e fatto rapidamente il giro del web, alimentando le polemiche con le reazioni infuocate delle tre protagoniste.

Chirurgo conferma la versione di Maria Monsè: il video con Ilaria Galassi

A dissipare ogni dubbio è intervenuto il chirurgo citato da Maria Monsè, il dottor Bitonti, che ha condiviso su Instagram un video di qualche anno fa con Ilaria Galassi, confermando così la versione fornita dalla Monsè. “Per onestà e sincerità, fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandolo con molto piacere. Si capisce anche dal commento di Maria sotto il post”, ha scritto il chirurgo sui suoi social. Effettivamente, scorrendo i commenti sotto il post, si può notare un vecchio intervento di Maria, con scritto: “Sono contenta che hai ascoltato il mio consiglio”.

A questo punto, chissà se Alfonso Signorini deciderà di mostrare la storia del chirurgo a Ilaria Galassi nella prossima puntata del Grande Fratello, così da darle la possibilità di replicare alle sue dichiarazioni sulle famose “punturine gratis”.