GF: Jessica smascherata sprofonda, Helena regge, Luzzi sublime

Stasera, nella 21esima puntata del Grande Fratello, è entrato nella Casa Alfonso Signorini. Il conduttore ci ha tenuto a fare il suo rimprovero, prima di svelare il provvedimento disciplinare tanto atteso, faccia a faccia. Prima di varcare la famosa porta rossa, Signorini giustamente ha fatto notare che Helena Prestes, precedentemente al suo forte gesto, è stata provocata da Jessica Morlacchi. Ancora prima, la modella brasiliana ha avuto una lite con Ilaria Galassi, la quale ha assunto atteggiamenti aggressivi. Il conduttore ha deciso di parlare faccia a faccia con le tre dirette interessate, tanto che è entrato nella Casa più spiata d’Italia.

Qui, di fronte ai concorrenti, rimasti in silenzio e interessati al discorso, il padrone di casa ha iniziato il suo discorso:

“Avete assunto un atteggiamento turbolento, avete fatto e detto cose che hanno oltrepassato il limite del buon gusto e della decenza. Ciascuno di voi o chi ha fatto quel che sa ne risponderà stasera. Io sono molto dispiaciuto. A me non piace fare il maestrino, però è uno di quei casi in cui ‘quando ci vuole, ci vuole’. Siete entrati in questa Casa per varie ragioni, questo è un gioco, è una gara. C’è chi gioca le sue carte, c’è chi vuole approfittarne per diventare più famoso, ma ci sono modi e modi di mettersi in mostra. Poi c’è chi vuole fare un’esperienza personale, ma non siete molti”

Il conduttore è andato avanti con il suo rimprovero:

“Questo non significa che non bisogna vivere tra voi con empatia e dignità. Quello che abbiamo visto non è dignitoso. La brutta figura non l’hanno fatto solo le persone che hanno detto e fatto, ma un po’ tutti. Questo perché avete lasciato che questa situazione degenerasse. Non ho visto nessuno di voi che ha alzato la mano. Qualcuno è intervenuto per fermare le aggressioni fisiche, ma non basta. Cosa vi ho chiesto quando abbiamo fatto i provini? Portate nella Casa voi stessi, perché ci avete convinto. Cosa resta di voi a questo programma?”

A questo punto, Signorini ha dichiarato di volere la verità e di non voler vedere nessuno nascondersi. Il conduttore ha chiesto anche di riconoscere i propri errori, in quanto ormai il pubblico ha visto tutto. “Non si doveva arrivare a questo punto, siete persone pensanti e intelligenti”, ha continuato.

Grande Fratello: Signorini smaschera Jessica Morlacchi in diretta

Tornato in studio, prima di svelare il provvedimento disciplinare, Signorini ha mandato in onda i momenti che hanno preceduto i forti litigi con protagonista Helena Pretes. Jessica Morlacchi ha acceso l’ira di Ilaria Galassi, consigliandole di recarsi dalla modella brasiliana per risolvere i conti. Nella stanza da letto c’è stato un violento litigio, con Ilaria che ha tentato di colpire fisicamente Helena, oltre che con le parole. La cantante romana era consapevole di come sarebbe andata a finire, tanto che le ha assicurato che sarebbe stata al suo fianco.

Non solo, ha anche chiesto a Lorenzo Spolverato di accompagnarle, sapendo che non sarebbe riuscita a trattenerla. Jessica sapeva, dunque, che consigliando a Ilaria di avere un confronto con Helena avrebbe scatenato il caos. Un’amica dovrebbe placare, non provocare, consapevole delle varie tensioni. Altrimenti perché chiedere a Lorenzo di aiutarla a fermarla? Signorini ha fatto notare questo. La Morlacchi non ha saputo difendersi bene, tanto che ha solo smentito. Alfonso ha tuonato contro la cantante romana:

“In modo subdolo ed equivoco hai incitato la persona a essere aggressiva. Parlane tranquillamente lo stai dicendo a una persona che dice ‘ora vado a gonfiarla’. L’hai istigata. Si può colpire anche con le parole, cara la mia Jessica”

Intanto, Ilaria ha affermato di volersi prendere tutte le responsabilità e ha segnalato di aver chiesto scusa a Helena. In tutto questo, non è mancato il rimprovero per Shaila Gatta, la quale contro la Prestes nei giorni scorsi ha usato parole poco carine: “La frase ‘ha del putrido dentro’ è di una volgarità!”. Luca Calvani ha preso le difese di Helena, anche quando Ilaria ha ribadito di aver agito in quel modo per l’attacco ricevuto dalla modella sul figlio. In realtà, molti ritengono che alla fine la Prestes non abbia esagerato con il commento fatto sulla Galassi.

Cesara Buonamici dallo studio ha fatto notare che effettivamente Helena non ha detto nulla contro il figlio di Ilaria: “Ha solo detto di aver trovato strano il fatto che abbia detto al bambino, dopo tanto tempo che non si vedevano, se il padre l’avesse tradita”. E, in effetti, è stato proprio così. Ilaria si è giustificata dicendo di aver preso malissimo la frase di Helena.

Intanto, la maschera di Jessica al GF è ormai caduta. Inizialmente, sembrava essere la concorrente più amata dal pubblico. Piano piano ha perso sempre di più i consensi, arrivando ora a cadere totalmente nella bufera. Buonamici non l’ha risparmiata, tanto che le ha fatto notare che avrebbe dovuto far riflettere la Galassi, visto che era chiaro che Helena non avesse attaccato il bambino.

Signorini è andato avanti per la sua strada, facendo presente di aver notato che Jessica non ha neanche cercato di fermare Ilaria durante il suo tentativo di colpire Helena.

GF: Jessica cade ancora più in basso, Helena resta in piedi

Signorini ha poi puntato l’attenzione sulla lite tra Jessica ed Helena, che si è conclusa con quest’ultima che ha lanciato acqua e bollitore. Tutto è partito dal momento in cui la Prestes ha spostato la ciotola con il pane quando la Morlacchi si è avvicinata e ha allungato la mano. Da questo gesto, è iniziata la serie di insulti (imbecille, deficiente e altro) da parte di Jessica. Signorini ha rimproverato Helena per il gesto compiuto.

“Non stavo parlando con te, stavo dando il pane ad Alfonso. Io non voglio una convivenza forzata con persone con cui non mi trovo bene. Mi ha provocata”, ha tuonato la modella brasiliana. Signorini è passato poi a Jessica, facendo notare che ha tolto il microfono prima di insultare Helena. La Morlacchi si è difesa, ma non ha retto per nulla, sebbene abbia cercato di mostrarsi sicura di sé e autoritaria. Brutta caduta quella di Jessica:

“Abbiamo paura, tornasse a casa. Certo, ho detto di tornare nella giungla. Non la vedete? No, non mi sembra un’espressione razzista. Lo so che è un attimo buttare cacca sulle persone, ma io non ci sto”

La Prestes ha poi ammesso che la sua intenzione era quella di gettare dell’acqua su Jessica, ma di non esserci riuscita. Signorini ci ha tenuto a precisare che il video mostra chiaramente che Helena non voleva colpire la Morlacchi con il bollitore, in quanto la direzione era un’altra. Beatrice Luzzi, dopo aver rimproverato tutti i concorrenti per non aver cercato di evitare tutto questo, si è scagliata soprattutto contro Jessica. L’opinionista, per la prima volta, si è schierata contro la Morlacchi:

“Soffro per Helena tantissimo, so cosa significa ricevere quegli insulti, quella cattiveria e quella violenza. Lei è rimasta ferita anche con le nomination. Ma Helena hai fatto insulti sessisti e avresti dovuto nominare Lorenzo, che ti ha ferito di più. Quelle di Jessica sono modalità da bullo, che neanche da stadio. Non ti preoccupare che la mia esperienza l’ho fatta, sulla mia pelle. Jessica neanche un cane si tratta così”

Secondo la Luzzi, Jessica avrebbe provato gelosia nei confronti di Helena per la sua vicinanza a Luca Calvani.