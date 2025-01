GF, mostrata la lite censurata tra Ilaria e Helena: scena scioccante

Questa sera, mercoledì 8 gennaio, andrà in onda la tanto attesa puntata del Grande Fratello, in cui verranno annunciati i provvedimenti contro alcune concorrenti, tra cui presumibilmente Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Helena e Jessica sono state protagoniste di una feroce lite, durante la quale la cantante ha insultato pesantemente la brasiliana, che in risposta le ha lanciato un bollitore e l’ha chiamata “pu**ana”. Ilaria, invece, avrebbe aggredito Helena subito dopo l’ultima puntata, dopo aver scoperto che quest’ultima aveva nominato i suoi figli. Tuttavia, la scena è stata censurata dalla regia.

Un’anteprima esclusiva, trasmessa a Pomeriggio 5, ha però svelato un estratto dello scontro tra le due inquiline. Nel trailer si vede Ilaria tentare di avventarsi contro Helena, che è sdraiata sul letto mentre Zeudi cerca di dividerle. In altre immagini si vedono gli altri concorrenti accorrere per cercare di fermare la situazione, mentre in una scena successiva, in confessionale, Helena appare in lacrime e disperata mentre urla: “Non ce la faccio più, nessuno mi chiama imbecille, nessuno”.

Scene decisamente forti, che potrebbero cambiare la prospettiva su quanto accadrà in diretta. Oltre a Helena, anche Ilaria si è resa protagonista di gesti aggressivi, motivo per il quale l’ex volto di Non è la Rai potrebbe rischiare una squalifica immediata. “Sono andate oltre. Non spetta a me decidere i provvedimenti, questi sono compiti di Alfonso. Ma hanno dimostrato un’iper permalosità che non ha nulla a che fare con un gioco”, ha commentato l’opinionista Cesara Buonamici.

Marina La Rosa ha in parte difeso le concorrenti, spiegando di comprendere il livello di esasperazione a cui si può arrivare dopo un lungo periodo di isolamento nella Casa. Stefania Orlando si è invece dissociata dai comportamenti dei suoi coinquilini, con Davide Maggio che ha commentato a Pomeriggio 5: “Stefania sembra che stia facendo l’opinionista dentro la Casa, è andata lì a sondare gli animi”.

“Devo dire la verità, le cose successe questa settimana, ma che ben vengano! Non le cose specifiche, ma se facciamo un reality…”, ha poi aggiunto il giornalista. Myrta Merlino ha invece preso le distanze da questi atteggiamenti: “A me non piace l’aggressività tra donne, è una cosa che mi da fastidio”. Inoltre, la conduttrice ha anticipato che durante la puntata del Grande Fratello si discuterà a lungo del rapporto ormai incrinato tra Jessica e Luca.