GF Helena, Jessica e Ilaria: svelata la punizione pensata per loro

Pugno di ferro del Grande Fratello dopo le recenti deprecabili liti che hanno visto protagoniste Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi? La risposta pare essere ni. Nel senso che, secondo quanto rivelato da Fanpage.it in esclusiva, arriveranno si dei provvedimenti disciplinari per le tre donne, ma non ci dovrebbe essere alcuna squalifica immediata. Alfonso Signorini affronterà la questione durante la puntata in prime time prevista per mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Naturalmente ci sarà la classica ramanzina relativa agli atteggiamenti decisamente fuori dalle righe delle tre inquiline. E poi?

Poi dovrebbe essere aperto un televoto a cui parteciperanno le tre concorrenti. Il programma, però, non avrebbe previsto alcuna squalifica per mercoledì 8 gennaio. Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi dovrebbero essere messe sulla ‘graticola’, con appunto il televoto d’ufficio, che, però, non dovrebbe essere lampo. Fanpage.it, previa consultazione di fonti vicine al reality show, sostiene che il televoto rimarrà aperto fino a lunedì 13 gennaio.

Dunque il pubblico appassionato alle vicende della Casa più spiata d’Italia avrà tempo quasi una settimana per decidere quale delle tre inquiline va cacciata. Il programma rischia di essere travolto da una marea di critiche, laddove si dovesse dipanare una simile dinamica, visto che migliaia di telespettatori, tramite una miriade di commenti social, hanno già fatto sapere di sperare in punizioni più secche e dure.

Gli episodi incriminati che hanno spinto il programma ad intervenire sono due. Il primo è quello che riguarda la pesante lite avvenuta tra Helena Prestes e Ilaria Galassi, nel corso della quale si è sfiorata la rissa. Il secondo, il più discusso, è quello che ha visto sempre protagonista la modella brasiliana che, provocata con esternazioni pessime da Jessica Morlacchi, ha fatto scaldare dell’acqua nel bollitore per poi scagliare il liquido e l’oggetto stesso in direzione della cantante senza colpirla. Durante l’alterco sono volate parole grosse. “Imbecille”, ha tuonato Morlacchi. “Put***na”, la risposta della Prestes.

Da quando al Grande Fratello è cominciata l’epoca segnata dalla conduzione di “Alfonso Signorini” c’è stato un crescendo di episodi discutibili, fatto che dovrebbe spingere i vertici Mediaset a una profonda riflessione sulla piega presa dal reality show negli ultimi anni.