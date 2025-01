GF caos, televoto annullato: cosa succede, web teme per Helena

Una notizia data poco fa sui profili social ufficiali del Grande Fratello ha sconvolto i fan del programma. Il televoto previsto per questa settimana è stato difatti improvvisamente annullato. Immediatamente gli utenti hanno iniziato a temere per Helena Prestes, attualmente al ballottaggio. In molti credono difatti che la decisione presa dalla produzione sia dovuta ad una sua possibile squalifica per quanto accaduto negli ultimi giorni. Scopriamo meglio cosa sta succedendo.

Annullato il televoto del Grande Fratello: il comunicato

Questa settimana il Grande Fratello ha cambiato giorno, andando in onda non più lunedì sera come di consueto ma mercoledì. Nella prossima puntata avremmo dovuto scoprire chi avrebbe lasciato la Casa più spiata d’Italia tra Bernardo, Helena, Shaila e Stefania, finiti al ballottaggio la scorsa settimana. La produzione ha tuttavia sorpreso tutti, annullando improvvisamente il televoto. Il comunicato è stato dato attraverso la pagina Instagram ufficiale del programma mediante un post pubblicato poco fa. Nello specifico si può leggere che il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, ovvero quella di mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno già mandato il loro voto tramite sms verranno regolarmente rimborsati.

Di seguito il comunicato sui social del Grande Fratello:

Il web teme la squalifica di Helena Prestes

Immediatamente gli utenti hanno iniziato a temere per le sorti di Helena Prestes. Molti fan del programma pensano difatti che il provvedimento disciplinare possa essere proprio nei confronti della modella brasiliana e qualcuno parla addirittura di una possibile squalifica per quanto avvenuto pochi giorni fa con un’altra concorrente, ovvero Jessica Morlacchi. Le due gieffine si sono difatti rese protagoniste di un’accesa discussione, terminata con un tentativo da parte di Prestes di scagliare un bollitore contro la compagna e portando altri coinquilini ad intervenire. In seguito all’accaduto Helena è finita in isolamento per qualche giorno, tornando poi regolarmente in casa.

In molti, quindi, pensavano che il pericolo fosse scampato ma l’ultimo comunicato del Grande Fratello lascia pensare un po’ diversamente. Non resta che aspettare la puntata che andrà in onda mercoledì sera per capire quali saranno le sorti di Helena e quale sarà il provvedimento di cui parla il post.