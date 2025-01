GF, Helena scaglia il bollitore a Jessica: panico dentro la Casa

Panico dentro la Casa del Grande Fratello. Non erano ancora le 22:00 quando sul canale 55 del digitale terrestre è stata mandata in onda una scena pietosa. Protagoniste di questa brutta pagina di televisione Helena Prestes e Jessica Morlacchi (anche se in realtà la brutta figura l’hanno fatta tutti), che dopo una serie di provocazioni sono finite col litigare…ancora. La modella brasiliana ha letteralmente perso la pazienza nei confronti dell’ex voce dei Gazosa e ha sbottato in malo modo: come? Alzandosi da tavola e dirigendosi verso il lavello per riempire il bollitore e poi provare a lanciarle contro il contenuto che, specifichiamo, non era bollente. “Ora ti fai una doccia“, avrebbe detto Helena a Jessica prima del bruttissimo gesto, finito con il lancio del bollitore, poi schivato grazie anche alla presenza di alcuni inquilini.

Litigata brutale tra Helena e Jessica: com’è andata e com’è finita

Che Helena e Jessica non si stiano simpatiche ormai è assodato. Tra le due non scorre di certo buon sangue, ma non scorre ormai da tempo. Tante le frecciatine reciproche, tante le provocazioni, ma tante anche le offese. Jessica più volte ha dato dell'”imbecille” a Helena, anche aggiungendo battute tacciate come razziste, ma Helena dal canto suo ha sempre amato provocare e in questi ultimi giorni è esplosa malissimo, arrivata allo stremo delle sue forze mentali. Dopo la puntata di lunedì 30 dicembre, infatti, la modella brasiliana è scoppiata in uno sfogo intensissimo e questa intensità si è protratta anche i giorni successivi.

Questa sera, però, la miccia pare essersi accesa da un cestino del pane. Helena, infatti, non lo avrebbe passato a Jessica, in piedi davanti a lei in attesa di una fetta (lo stavano facendo girare) e da lì tutto è peggiorato. “Deficiente“, “Imbecille“, “No deficiente sei tu“, “Non sai nemmeno com’è fatto il pane, mangialo“, “Dai mangia e zitta“, “Vai a cag*re“, “Se mi ridici imbecille vedi” e così via, fino a quando, presa dalla rabbia estrema, Helena si è alzata in piedi per tirarle l’acqua addosso. La scena è stata a dire poco raccapricciante, qualcosa che il pubblico da casa non si meritava di vedere, ma qualcosa che subito è stato condannato proprio sui social. Su X gli utenti si sono detti scandalizzati per quanto accaduto e hanno immediatamente chiamato la squalifica per Helena.

A parte che ho il video integrale di tutto, ho appena ripostato la sezione in cui Jessica a Ilaria dice che lo fa apposta per farla sbroccare e uscire. H sbaglia a cascarci = non è furba. Jessica pianifica lucidamente l’uscita di Helena. Chi è la malvagia del #grandefratello? https://t.co/0xLbJO1E9w — fosca gentile (@FoscaGentile) January 3, 2025

Squalifica per Helena in arrivo? Il web è diviso, ma è tutto davvero osceno

Come si è arrivati a tutto questo? Forse giustificando troppi atteggiamenti nocivi, forse proteggendo parole e gesti non da proteggere, o forse perché nessuno, lì dentro, ha mai realmente lucidamente osservato le dinamiche. Gli errori ci sono stati e la squalifica è già nell’aria. Sì, ma per chi? Molti la vorrebbero per Helena, dato il gesto orribile fatto e purtroppo visto e sentito (ha dato anche della “putt*na” a Jessica più volte), ma molti la vorrebbero anche per Jessica, accusata di razzismo e tanto altro. Sui social è scoppiato il putiferio e questo è solo uno dei tanti tweet circolanti:

Comunque chi difende Helena dopo questa scena, mi spaventa! Solo chi è come lei può farlo….. solo il GF di quest’anno può non prendere provvedimenti dopo questo schifo. Questa ragazza non ha controllo e non può stare in casa #fuorihelena #grandefratello @GrandeFratello — Martina (@marti_1901) January 3, 2025

Osservando la scena è tutto too much, proprio come ha detto Stefania e come ha poi sottolineato anche Amanda. Stanotte Helena dormirà in suite, in attesa di un “verdetto”? Chi può dirlo.

Che qualcosa in questo GF si fosse rotto era palese, ma ora si è superato il limite.