GF, Helena Prestes ancora sotto accusa: gravi insinuazioni su di lei

Anche nella notte di Capodanno non si sono placati gli attacchi dei gieffini nei confronti di Helena Prestes. La modella brasiliana infatti, soprattutto negli ultimi giorni è finita nel mirino di qualche coinquilino che la vorrebbe vedere fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Una cosa che, stando al parere di alcuni gieffini, non accadrà molto facilmente, dal momento che tra di loro ultimamente si è fatta strada la convinzione che la Prestes sia protetta da qualcuno interno alla trasmissione e che, anche se negli ultimi giorni si è resa protagonista di gesti e scenate che potrebbero costare la squalifica dal gioco, continuerà a rimanere nella Casa indisturbata.

Le insinuazioni dei gieffini

A fare queste pesanti insinuazioni sono stati alcuni degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Nello specifico, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, secondo i quali ci sarebbe una specie di trattamento speciale nei confronti di Helena Prestes proprio da parte degli autori del reality show.

Questa notte infatti, dopo aver festeggiato il Capodanno, i gieffini si sono messi a discutere della recente e accesa litigata tra la modella brasiliana e Shaila Gatta. Il primo a instillare negli altri il dubbio che la Prestes sia protetta dall’alto è stato proprio Lorenzo Spolverato, che a un certo punto ha affermato: “È tutto un magheggio, perché lo è! Veramente è stata difesa tanto, ma tanto…”

A quel punto, ha preso la parola anche Mariavittoria, che si è detta convinta che la Prestes anche questa volta non pagherà per le azioni commesse nel corso dell’ultimo dopo puntata. Della stessa idea è stata che Shaila Gatta, che ha aggiunto di essere ormai certa del fatto che Helena sia la favorita non solo del pubblico ma anche degli stessi autori del programma: “Se la difendono vuol dire che è protetta da qualcuno!”. Jessica invece, si è limitata ad annuire, sperando però che le cose non stiano davvero così.

Insomma, arrivati a questo punto, i gieffini potrebbero non rimanere del tutto stupiti se la Prestes dovesse arrivare in finale e, perché no, addirittura vincere il reality show.

🔴 Gravi insinuazioni contro #GrandeFratello e Signorini di Gatta, Minghetti, Morlacchi e Spolverato nella notte di Capodanno. pic.twitter.com/eUobcpff5q — GF NEWS (@GF_news_) January 1, 2025

La reazione dei social

Al solo sentire quelle parole, alcuni degli utenti del web si solo letteralmente scatenati, cercando di difendere la Prestes e condannando fermamente le affermazioni dei gieffini, reputate gravissime. Una grande fetta di pubblico infatti si è schierata dalla parte della modella brasiliana, sostenendo che a far parlare i coinquilini sia stata la pura e semplice gelosia nei suoi confronti. Secondo questa visione, le accuse dei concorrenti del reality potrebbero essere semplicemente un pretesto per attirare l’attenzione su di sé, soprattutto in vista della prossima diretta.

Dall’altra parte però c’è stato anche chi ha dato ragione a Lorenzo, Shaila e Mariavittoria, sostenendo le loro affermazioni e sottolineando di aver notato da tempo che nei confronti della Prestes ci siano dei favoritismi. A riprova di ciò ci sarebbe il fatto che nel corso delle dirette, e non solo, vengono mandate in onda principalmente clip che danno della Prestes un’immagine lusinghiera, glissando quindi sulle sue malefatte.

Grimaldi e Lecciso difendono Helena

Non tutti però nella Casa del Grande Fratello la pensano allo sesso modo e, esattamente come successo sui social, c’è stato anche chi ha voluto difendere Helena. Si tratta di Amanda Lecciso ed Eva Grimaldi che, chiacchierando in giardino, hanno sottolineato come alcuni gieffini si siano proprio accaniti nei confronti della modella. “C’è un accanimento verso Helena, perché è una ragazza libera, fragile ma forte, sta veramente sopportando di tutto e di più, bella e intelligente”, ha affermato la Grimaldi.

Buon anno nuovo con queste due grandi donne che DIFENDONO ED AMANO TANTISSIMO LA MIA BRASILIANA♥️#heleners #helevier pic.twitter.com/WXIKqY526p — mareluna✨ (@mareluna2022) January 1, 2025

Insomma, come sottolineato poc’anzi, si è trattato di accuse molti gravi e che, con tutta probabilità, verranno trattate nel corso della prossima puntata del reality show che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda martedì 7 gennaio. Per saperne di più occorrerà quindi pazientare ancora un po’.