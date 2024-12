GF notte, Helena esplode contro Shaila: volano parole grosse

Ieri sera, lunedì 30 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata del 2024 del Grande Fratello. Una serata ricca di colpi di scena e di rivelazioni, nel corso della quale vi è anche stato l’ennesimo scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Come in molti ricorderanno, la diatriba tra le due ha avuto origine nei giorni scorsi, quando Shaila si era detta convinta del fatto che Helena non fosse del tutto sincera nei confronti di Zeudi e che avesse quindi usato l’ex Miss Italia solamente per creare nuove dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dichiarazioni che non sono piaciute per niente alla Prestes che per questo, nel corso della diretta, si è rivolta alla Gatta chiamandola str***a. A quel punto, l’ex velina di Striscia la Notizia, sentendosi offesa da quel termine, ha reagito portando gli animi a scaldarsi sempre di più. Questa volta quindi non si è trattato di un tranquillo scambio di battute, bensì di un vero e proprio attacco, continuato poi anche nel corso della notte appena trascorsa. La modella brasiliana infatti, una volta conclusa la puntata, ha letteralmente perso la testa nei confronti dell’ex velina di Striscia la Notizia e ha continuato ad aggredirla verbalmente.

Helena vs Shaila

Nel corso della furiosa litigata andata in onda la scorsa notte tra Shaila e Helena, sono volate parole grosse. La modella brasiliana ha infatti accusato Shaila di essere una persona volgare, per poi scoppiare definitivamente e affermare: “Ho voglia di aggredirti, sei una schifosa, put***a!“

A quel punto, l’ex velina, visibilmente scioccata di fronte alla reazione di Helena, è andata a sfogarsi con Lorenzo Spolverato, riportando per filo e per segno tutto ciò che le aveva detto la Prestes. La Gatta ha infatti detto al gieffino di aver assistito a una finta crisi isterica della modella, al culmine della quale per poco “la strangolava“.

Insomma, dopo aver assistito a quella scena, la Gatta si è detta convinta del fatto che il comportamento della Prestes sia dovuto alla sua estrema gelosia nei confronti di Spolverato. Il tutto quindi sarebbe quindi da imputare al fatto che Helena è ancora innamorata di Lorenzo e che, proprio per questo motivo, sia invidiosa e infastidita dal rapporto creatosi tra il gieffino e l’ex velina.

“Quella ha il putrido dentro e fa finta di essere carina. Dico la verità, altrimenti non hai tutto questo putrido dentro. Ma è di una falsità che fa spavento e adesso urla e fa le scenate. Tanto stasera è uscita la sua vera natura e l’hanno vista tutti”, ha affermato la Gatta nel corso della chiacchierata con Spolverato.

“Questa è una grande falsa, in settimana mi liscia e poi fa queste scenate. […] Poi ha iniziato a urlare in inglese, ma io non capisco. […] L’altro giorno che non stavamo insieme mi ha detto ‘lascialo andare e stai meglio’. Eh certo, perché lei vuole te! Non vuole Javier o Zeudi, questa vuole e ha sempre voluto solo te!”, ha poi concluso l’ex velina di Striscia, rimarcando ancora una volta il fatto che in realtà Helena abbia sempre e solo voluto stare con Lorenzo e che i flirt con Zeudi o Javier Martinez siano stati solamente un ripiego o un modo per far parlare di sé e creare dinamiche.

Ma non è finita qui perché, a un certo punto, la Gatta ha avuto da dire anche sul comportamento di Lorenzo che, in quel frangente, avrebbe dovuto prendere le sue difese e aiutarla: “Dovevi metterle dei freni, lei ha fatto tutto questo perché vuole te, è ancora innamorata di te. Mi stava per dire che mi avrebbe voluto picchiare!”.