GF, Zeudi non si fida più di Helena: post criptico di Dayane Mello

Nelle ultime settimane, nella Casa più spiata d’Italia le protagoniste più discusse sono state sicuramente Zeudi Di Palma e Helena Prestes, uscite allo scoperto nel corso della puntata pre-natalizia del Grande Fratello. Una storia d’amore che però, a quanto pare, potrebbe già essere giunta al capolinea. Infatti, l’ex Miss Italia, dopo aver baciato Alfonso D’Apice e averlo confessato alla Prestes, che ha reagito in maniera a dir poco diplomatica, ha iniziato ad accusare Helena di essere una stratega e mettere in dubbio i suoi reali sentimenti.

La mancanza di fiducia di Zeudi nei confronti della compagna potrebbe rappresentare un ostacolo al proseguimento della loro relazione e portare quindi le due a separarsi definitivamente, scrivendo la parola fine al loro flirt-lampo. Nel frattempo, dall’esterno della Casa è arrivato un post a dir poco criptico da parte di una delle più grandi amiche di Helena: Dayane Mello.

Le parole di Zeudi su Helena

Zeudi Di Palma è convinta che è Helena Prestes abbia intrapreso una storia con lei solamente per creare una dinamica nuova all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nel corso di una chiacchierata con Shaila Gatta, l’ex Miss Italia ha infatti affermato di essersi sentita letteralmente usata dalla Prestes e di essere convinta che quest’ultima sia ancora innamorata di Javier Martinez.

“Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip“, ha detto Zeudi parlando con l’ex velina di Striscia la Notizia. Un’affermazione piuttosto forte e che nasconde l’ormai radicata mancanza di fiducia di Zeudi nei confronti della compagna che, stando alle sue parole, sarebbe persino arrivata a creare una storia con lei pur di rimanere al centro dell’attenzione all’interno del reality show.

Ma non è finita qui perché, come anticipato, l’ex Miss Italia si è anche detta sicura del fatto che Helena la stia solo usando. Convinzione nata dal fatto che, da quando Zeudi le ha confessato il bacio ad Alfonso D’Apice, la Prestes si è nuovamente avvicinata a Martinez: “Quando una mi prende in giro io poi non mi sento più a mio agio. Non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro“.

Insomma, dalle parole di Zeudi sembra proprio che la storia con la Prestes possa essere considerata ormai al capolinea. Chissà se nelle prossime settimane Helena riuscirà a recuperare punti con l’ex Miss Italia e a farle cambiare idea oppure le loro strade si separeranno definitivamente.

Il post di Dayane Mello

Nel frattempo, come anticipato, sembra che una delle più care amiche di Helena Prestes ed ex gieffina, Dayane Mello, abbia voluto esprimersi a modo suo sulla questione, pubblicando un tweet a dir poco criptico proprio mentre Zeudi confessava a Shaila Gatta i suoi timori.

“I sentimenti mi emozionano sempre, comunque e in qualsiasi forma, Jowww Helena!”, ha scritto Dayane Mello che, da quando è iniziata l’avventura dell’amica al Grande Fratello, segue tutte le dinamiche che la riguardano all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non è chiaro quale sia il reale significato delle parole della Mello ma è assai probabile che si riferiscano all’amica e alla situazione attuale dentro la Casa, che la vede contesa tra l’amore per Zeudi e l’attrazione per Javier. In ogni caso si tratta solamente di ipotesi, che solamente l’artefice di quel post potrebbe confermare o smentire.

A questo punto, dal momento che nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 30 dicembre, si parlerà sicuramente del rapporto tra la Prestes e l’ex Miss Italia, molti sperano che Alfonso Signorini si giochi nuovamente la carta di Dayane Mello e che approfitti dell’occasione per far tornare l’ex gieffina nella Casa. Il motivo? Permetterle di confrontarsi nuovamente l’amica e magari chiarire il significato di quel post.