GF, Helena-Zeudi-Alfonso: spinosa segnalazione fuori crea il caos

In queste ore spunta una segnalazione che riguarda il rapporto nato tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Tale indiscrezione mentre sul web i fan di Helena Prestes stanno discutendo sull’improvvisa decisione dell’ex Miss Italia di riavvicinarsi all’ex fidanzato di Federica Petagna. Facendo il punto della situazione, Zeudi è entrata nella Casa più spiata d’Italia raccontando di aver avuto un flirt con Alfonso, poco prima dell’ingresso di quest’ultimo.

In questo modo, è uscito fuori che D’Apice, dopo la rottura con Federica a Temptation Island, ha avuto anche lui modo di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Ma ecco che nella Casa i due sono apparsi sempre poco complici e per nulla intenzionati a portare avanti quel flirt. Anzi, la bella Zeudi si è avvicinata a Helena, con cui ci sono già stati dei gesti che stanno facendo sognare i loro fan, molti dei quali tifano per la nascita di questa love story nel reality show.

La Di Palma, finita al televoto a eliminazione nella 19esima puntata del GF, ha deciso di dare un’altra svolta al suo percorso. In queste ore, infatti, è scattato un bacio tra Zeudi e Alfonso. La modella ha deciso di parlarne con Helena, dando poca importanza a quanto accaduto con D’Apice. La ragazza ha decisamente ridimensionato il tutto, dicendo di essersi inizialmente scansata, per poi lasciarsi andare perché si sarebbe sentita “un po’ in dovere” di fargli affetto.

Al contrario, parlando con Alfonso, Zeudi sembra dare più importanza a quanto accaduto. Alla fine, Helena – che è stata invitata dalla stessa Di Palma a non avere grandi aspettative sulla nascita di una relazione sentimentale con lei – non ha dato grandi soddisfazioni. Infatti, la modella brasiliana ha preferito restarsene sulle sue e non mostrare in alcun modo la sua delusione, tanto che ha consigliato con calma a Zeudi di seguire il suo cuore di lasciarsi andare, consapevole che ci sia già una conoscenza avviata con Alfonso.

Dopo questo chiarimento, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano, legata proprio a D’Apice e alla Di Palma. L’esperta di gossip ha subito riportato tale indiscrezione, affermando che già era conoscenza di questi dettagli:

“Ti posso assicurare che per quanto riguarda sponsor, negozi, e tutto il resto, hanno lo stesso agente, ed è lui che ha organizzato tutto. Già gli ha chiuso inaugurazioni negozi, bar e altre opportunità. Quindi, anche se non sono insieme e mai lo saranno, devono portare avanti lo show e si spalleggiano per restare

nella Casa”

Stando a questa segnalazione, sembra che Alfonso e Zeudi siano d’accordo a portare avanti una presunta relazione nella Casa e a sostenersi a vicenda. Inoltre, i due avrebbero lo stesso agente. Sembra di tornare indietro di qualche settimana, a quando si vociferava una cosa simile su Helena e Lorenzo Spolverato. Ora non resta che attendere per capire cosa accadrà tra le ‘coppie’ di questa edizione, che purtroppo non sta dando i frutti sperati dal punto di vista degli ascolti televisivi.