GF, primo bacio tra Helena e Zeudi: è scattata la scintilla?

Sembra proprio che nella Casa più spiata d’Italia sia nata una nuova coppia. Nelle ultime ore infatti Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono avvicinate sempre di più, anche se la loro grande affinità è stata evidente sin da subito, ovvero da quanto l’ex Miss Italia è entrata a far parte del cast del Grande Fratello.

Come sapranno già gli appassionati di gossip e fans del celebre reality show, poche ore fa, nel corso di una chiacchierata con Zeudi, Helena ha confessato alla coinquilina di aver anche intrattenuto dei rapporti amorosi con alcune donne nel corso della sua vita. Relazioni che però non sono mai durate moltissimo. A molti, la confessione della Prestes è sembrata più un tentativo di avance verso l’ex Miss Italia, sulla quale da molto tempo ormai vi sono certezze riguardo l’attrazione verso il genere femminile.

In ogni caso, la conversazione sembra aver sortito l’effetto che in molti stavano aspettando da settimane, e in particolare da quando sul web ha iniziato a impazzare l’hashtag #Zelena. Ecco che cosa è successo tra le due nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre.

Il bacio tra Zeudi e Helena

Ebbene si, avete capito bene. Dopo la confessione della Prestes di poche ore fa, tra lei e l’ex Miss Italia è appena scattato il primo bacio. Come sottolineato anche da alcuni utenti del web, è molto difficile dire con certezza se si sia trattato della prima effusione amorosa in assoluto, o ve ne siano state altre precedenti e scambiate in privato. In ogni caso, si tratta del primo bacio che le due si danno a favore di telecamera e davanti a tutti gli altri coinquilini.

Le due sembrano quindi uscite definitivamente alla luce del sole, convinte di voler vivere questa relazione senza freni o tentennamenti. Inutile dire che i telespettatori sono andati letteralmente in visibilio e non vedono l’ora di sapere di più su questa nuova coppia del Grande Fratello.

È comunque probabile che Alfonso Signorini sceglierà di tirare in ballo l’argomento nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in programma per lunedì 23 dicembre. Si tratterà con tutta probabilità di uno degli argomenti principe della diretta e anche un modo per evadere dalle solite tematiche ormai trite e ritrite, come l’eterno tira e molla tra Shaila e Lorenzo (che ora sembra essersi tramutato in un vero e proprio psicodramma).