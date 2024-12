GF, Helena fa coming out: “Sono stata con donne”, Zeudi reagisce

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sempre più vicine. Poco dopo l’ingresso dell’ex Miss Italia, le due hanno stretto un legame speciale, portando molti a pensare che potesse esserci più di una semplice amicizia. Tra effusioni, abbracci e grattini, la loro unione ha subito fatto parlare e le immagini delle due gieffine accoccolate ha rapidamente fatto il giro del web. Da lì, il pubblico si è spaccato: da una parte, c’è chi si è subito affezionato alla ‘coppia’ inventando persino nomi per la loro “ship”; dall’altra, tanti le hanno criticate, accusandole di fare queerbaiting, cioè di fingere un’attrazione solo per visibilità, pur essendo etero. Ebbene, nelle ultime ore, ecco che Helena pare aver smentito quest’accusa, facendo coming out out proprio a Zeudi.

Inizialmente, l’influencer brasiliana si è confidata con Maxime Mbanda e Luca Calvani. Chiacchierando con i due ragazzi, ha raccontato di aver avuto diverse storie con delle donne, rivelando quindi di essere bisessuale. Tutto è iniziato quando Maxime e Luca le hanno chiesto se fosse attratta da Zeudi. Al che, la Prestes si è sentita un po’ sotto interrogatorio, e ha deciso di condividere apertamente il suo interesse per il genere femminile. Più tardi, dopo essersi infilata sotto le coperte con Zeudi, Helena le ha svelato quanto detto ai due coinquilini, approfondendo il discorso e raccontandole delle sue esperienze passate con altre ragazze. La sua prima relazione con una donna, ha spiegato, risale a quando aveva solo 17 anni.

“Prima ero in piscina con Maxime e Luca e mi hanno chiesto se sono attratta da te. Cosa ho risposto? Ho spiegato un po’ come ci stiamo conoscendo e ho parlato della clip. Poi mi hanno chiesto se ho avuto delle storie con delle donne e io ho risposto di sì”, ha detto Helena a Zeudi. Tuttavia, quest’ultima si è offesa, chiedendosi come mai la brasiliana non l’avesse detto a lei per prima. L’ex naufraga ha spiegato che, se lei glielo avesse chiesto, le avrebbe risposto senza problemi. Da lì, Zeudi ha cominciato a tempestarla di domande sulle sue relazioni con le donne, e Helena ha confessato che la sua ultima storia con una ragazza risale a quattro anni fa. Ecco le parole dell’ex volto di Pechino Express riportate da Fanpage:

La prima volta con una ragazza? La primissima avevo 17 anni, non è durata tanto, ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe. Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella. Mia sorella è rimasta incita del fidanzato, ma lui la tradiva e lei l’ha lasciato. Se adesso lei sta con una donna? Ora no, prima sì. Quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa. Poi quando lei è uscita di casa si è messa insieme a un’altra ragazza e sono state insieme per un lungo periodo, circa due anni, tutto questo avendo un bambino. Quando ho avuto io la mia ultima storia con una donna? Quattro anni fa.

Successivamente, Helena pare aver fatto un passo in avanti verso Zeudi, invitandolo velatamente ad approfondire la loro conoscenza. “Dopo che ho raccontato delle mie storie con donne Maxime mi ha chiesto una seconda volta se ero attratta da te. Io sono rimasta un po’ scioccata perché è una domanda un po’ troppo diretta e infatti non è che ho dato proprio una risposta”, ha spiegato. A quel punto, entrambe sono apparse visibilmente imbarazzate, lasciando intendere che l’attrazione tra loro è tutt’altro che assente. Sui social, gli utenti sono sempre più curiosi di vedere come si evolverà questo rapporto tra Helena e Zeudi, e molti sperano che tra le due gieffine possa nascere una vera storia d’amore.