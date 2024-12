GF, Helena e Zeudi attrazione: coccole e morsi, perché è polemica

È scoppiata l’attrazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Il rapporto che sta nascendo tra loro divide il pubblico e c’è chi sta facendo polemica. I telespettatori immaginano già che possa nascere qualcosa di importante tra le due dopo gli ultimi gesti. In queste ultime ore, le due gieffine sono riuscite ad attirare l’attenzione di tutti, scambiandosi una serie di gesti affettuosi, tra massaggi e grattini. Le immagini, che stanno facendo il giro del web, ritraggono le due concorrenti mentre si rilassano sul divano della Casa più spiata d’Italia e dimostrano di essere in sintonia.

Inizialmente, Zeudi ed Helena hanno parlato dei loro rispettivi percorsi all’interno del reality show. Mentre Helena è presente nel gioco sin dall’inizio e ha creato già varie dinamiche che la vedono protagonista, la Di Palma ha fatto il suo ingresso nella Casa solo qualche giorno fa. Quest’ultima è entrata per smuovere le acque tra Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. Infatti, prima di entrare in gioco, quest’ultimo ha avuto un breve flirt con Zeudi. Alla fine, però, la nuova gieffina non si è inserita per nulla in queste dinamiche e Federica, nel corso della 17esima puntata, è stata anche eliminata dai giochi.

Ora Zeudi al GF finisce al centro della scena, inaspettatamente, con Helena. Nelle immagini di queste ore, che stanno facendo il giro del web, la Di Palma si è avvicinata molto al viso della Prestes, protagonista delle nuove dinamiche della Casa, e le ha afferrato il mento. Dopo di che, ha iniziato a guardarla negli occhi. A questo punto, Zeudi ha dato un morso sul collo a Helena, la quale ha iniziato a ridere e a scherzare con lei.

Zeudi ha precisato che il suo non era un morso, bensì un bacio. In modo inaspettato, la modella napoletana si sta avvicinando fisicamente alla Prestes, dimostrando di essere effettivamente attratta. Questo fa riflettere perché lei stessa ha fatto presente, più volte, in questi giorni di non amare il contatto fisico con gli altri. Invece, con Helena tutto è diverso. Ma il pubblico ora è diviso. Mentre c’è chi applaude a questo inatteso avvicinamento, dall’altra parte c’è chi storce il naso.

In particolare, le accuse finiscono su Helena. Molti stanno accusando la modella brasiliana di voler imitare percorsi di altre ex concorrenti. Si fa riferimento a Nikita Pelizon, per il suo modo di affrontare le discussioni nella Casa, che l’hanno resa vittima, e a Dayane Mello. Proprio qualche settimana fa, quest’ultima le ha fatto una sorpresa entrando nella Casa per pochi minuti, dandole il suo supporto da amica.

In molti ricordano la storia nata tra Dayane e Rosalinda Cannavò al GF, che ha fatto parecchio parlare e ha anche appassionato molti telespettatori. Le critiche arrivano anche per Zeudi, accusata di essersi avvicinata in modo così improvviso a Helena solo per creare dinamiche, consapevole che si tratti della gieffina più discussa del momento e tra le più amate dal pubblico. Infatti, i fan della Prestes fanno notare che è stata Zeudi a cercare questo avvicinamento e non il contrario. Non resta ora che attendere per scoprire come si evolverà questo inaspettato rapporto nato tra le due concorrenti.