Grande Fratello 19° puntata: nominati, preferiti, c’è anche Bruganelli

La 19esima puntata del Grande Fratello è stata, inizialmente, incentrata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due sono stati al centro dell’attenzione per un bel po’, anche tramite il ritorno nella Casa della mamma della ballerina. Ma nei primi minuti Alfonso Signorini ha deciso di concentrarsi su Eva Grimaldi, che liberamente ha espresso nei giorni scorsi il suo pensiero, svelando di vedere la coppia come risultato di un copione, recitato male.

Il conduttore e Beatrice Luzzi hanno riservato all’attrice dei colpi bassi, che hanno generato non poche polemiche tra i telespettatori. La puntata è andata avanti con una sorpresa per Ilaria Galassi: suo figlio Riccardo è entrato nella Casa per farle una sorpresa. Anche Amanda Lecciso ha avuto la stessa possibilità. Nel corso della puntata, Signorini ha fatto notare la presenza di Sonia Bruganelli, in compagnia di sua figlia Silvia tra gli spettatori in studio. “A volte ritornano”, ha commentato felice il conduttore, che ha avuto al suo fianco come opinionista l’ex moglie di Paolo Bonolis.

“Quando vuoi ballare un tango con me sappi che ci sono”, dichiara divertito Alfonso, riferendosi alla recente esperienza della Bruganelli a Ballando con le Stelle. Dopo di che, sono finiti al centro dell’attenzione Jessica Morlacchi e Luca Calvani. La cantante romana ha smascherato il gieffino, mettendolo in difficoltà in diretta TV. Inoltre, per l’attore è arrivato un bellissimo messaggio da parte del compagno Alessandro.

Grande Fratello: i due preferiti, il ritorno di Yulia Bruschi

Una sorpresa è stata riservata anche a Stefania Orlando, che ha ricevuto i saluti dalla sua amica Anna Pettinelli (tramite Cesara Buonamici) e un messaggio di auguri per il suo compleanno dai genitori. Al centro dell’attenzione è poi finito Javier Martinez, che ultimamente si è avvicinato a Chiara. Successivamente, Signorini ha deciso di tornare a parlare del rapporto nato tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Le due gieffine si sono avvicinate parecchio e si parla già di love story. Il padrone di casa ha continuato a parlare di amore, facendo rientrare per qualche minuto nella Casa Yulia Bruschi, che ha potuto salutare, abbracciare e baciare il suo Giglio.

Ecco che è poi arrivato il risultato del televoto, i due preferiti sono stati: Javier ed Helena rispettivamente con il 37% e il 26% (Lorenzo 25%, Tommaso 9%, Zeudi 1%, Bernardo 1%, Emanuele 1%). Tra coloro che non hanno ottenuto l’immunità, i due concorrenti hanno dovuto scegliere chi spedire direttamente al televoto: alla fine hanno scelto Emanuele. Nel corso della puntata, i concorrenti hanno deliziato i telespettatori con le coreografie ideate da Enzo Paolo Turchi, che ogni volta lasciano sorpresi.

GF nomination: chi è finito al televoto nella 19esima puntata

A fine serata, sono iniziate le nomination. Hanno ricevuto l’immunità dai loro coinquilini Mariavittoria e le Non è la Rai. Cesara Buonamici ha reso immune Jessica, mentre Beatrice Luzzi ad Amanda Lecciso. Sono stati, ovviamente, immuni Javier ed Helena, che hanno vinto al televoto. Sono finiti in sfida Zeudi, Bernardo, Emanuele e le Monsè. Uno di loro sarà definitivamente eliminato nella puntata che andrà in onda il 30 dicembre 2024.