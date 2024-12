GF, Calvani colpito e affondato: Jessica smaschera, segreto svelato

Nuova svolta per Luca Calvani e Jessica Morlacchi al Grande Fratello. I due ormai ex amici hanno avuto un altro confronto nel corso della 19esima puntata. Nei giorni scorsi, la cantante romana ha fatto intendere che tra loro c’è stato qualcosa di fisico. La gieffina non ha mai parlato esplicitamente, ma ha solo fatto delle allusioni. Calvani è convinto che Jessica voglia far passare quanto accaduto tra loro come un qualcosa che non c’è mai stato per screditarlo. Le nuove arrivate, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, si sono schierate dalla parte di Luca nei giorni scorsi.

Tornando a stasera, dopo il caos creato intorno a Shaila e Lorenzo all’inizio della puntata, la Morlacchi ha cercato di smascherare Calvani, svelando un segreto:

“Mi viene da ridire sulla storia, quando ero convinta che Shaila e Lorenzo stessero giocando. Ho detto a Luca ‘dai facciamo questa storia anche io e te’. Ha poi mandato dei messaggi in codice ad Alessandro, tramite gli assistenti. Si lanciavano dei messaggi. In giardino mi ha detto ‘a casa tutto ok, ama, sogna, esagera’”

Per spiegare l’accaduto, Luca ha rivelato di aver ricevuto un messaggio “da uno dei Grandi Fratelli (saranno gli assistenti ndr)”, il quale gli avrebbe detto: “La faina è scappata dal pollaio”. Tali parole avrebbero rappresentato per l’attore un messaggio da parte del suo compagno Alessandro. Beatrice Luzzi ha ricordato al gieffino che ha una figlia a casa. Questo perché sembra che ormai Jessica stasera abbia decisamente smascherato Calvani, facendo intendere che il suo fidanzato da fuori gli avrebbe dato via libera a “esagerare”.

Probabilmente tale messaggio si riferiva alla sua amicizia con la Morlacchi. Quest’ultima, intanto, ha spiegato cosa le ha fatto credere che lui fosse attratto da lei fisicamente nel letto: “Ci sono stati abbracci molto stretti, che mi hanno fatto pensare, sentendo la sua fisicità, che fosse coinvolto”. Allo stesso tempo, la cantante romana ha confermato che non c’è mai stato alcun bacio appassionato o altro di passionale.

È chiaro che, invece, Calvani fosse decisamente in difficoltà stasera al GF. Infatti, l’attore ha tentato subito di rimediare con Jessica, esprimendo per lei solo parole positive, tanto che ha parlato di “un rapporto meraviglioso”. Inoltre, il gieffino si è detto speranzoso di rivedersi di nuovo a fianco della Morlacchi come prima. Luca è stato colpito e affondato da Jessica e anche i suoi fan non hanno potuto non notare questo.

L’attore è apparso deluso e per nulla propenso a litigare con la cantante romana, la quale ormai tiene il coltello dalla parte del manico. Alla fine, Alfonso Signorini ha cercato di capire il significato del messaggio che il compagno di Luca gli ha fatto avere tramite questo assistente. L’attore ha raccontato che si era accordato con il suo fidanzato, prima di entrare nella Casa, che gli avrebbe fatto sapere a chi avrebbe dovuto prestare attenzione tra i suoi coinquilini.

“Se c’erano i lupi nel pollario, dovevo stare attento agli uomini. Se c’erano le faine dovevo stare attento alle donne”, ha spiegato Calvani. La “faina” era appunto Jessica. Quest’ultima crede che il Grande Fratello stasera abbia graziato l’attore, in quanto per regolamento non dovrebbero ricevere consigli e messaggi dall’esterno.

Una volta rimasti soli, la Morlacchi ha messo sotto torchio Luca: “Ci sono cose che non mi tornano, c’entra anche molto Amanda. A mio parere, continui a ricevere consigli sbagliati”. La cantante romana ha così regalato un altro colpo di scena, insospettendo ulteriormente. A questo punto, Signorini ha chiesto alla Lecciso di intervenire. Quest’ultima ha assicurato di non aver mai dato consigli a Calvani.

Per l’attore è arrivato poi un messaggio da parte di Alessandro e non ha trattenuto le lacrime. Il suo compagno si è detto tanto innamorato e ha dichiarato di sentire molto la sua mancanza. Inoltre, Alessandro ha dichiarato in questa lettera che si fida di lui. Dopo questo lungo messaggio, sembra essere tornata la pace tra Calvani e Jessica. Entrambi sono apparsi più sereni e hanno anticipato che il loro rapporto tornerà come quello di prima.