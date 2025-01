Grande Fratello, possibile nuovo ritiro: lo spoiler involontario

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello sono stati abbastanza turbolenti. Si è difatti discusso a lungo della lite avvenuta tra Helena Prestes ed Ilaria Galassi e successivamente di quella sempre tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi. Addirittura si è parlato di una possibile squalifica per Prestes e Galassi. Al momento, tuttavia, ancora non è stato preso alcun provvedimento nei loro confronti. Un’altra gieffina, però, si è abbandonata involontariamente ad uno spoiler su una delle due. Nella puntata che andrà in onda mercoledì potrebbe difatti esserci un nuovo ritiro!

Lo spoiler sul possibile nuovo ritiro

Dopo l’abbandono della Casa del Grande Fratello da parte di Pamela Petrarolo nella scorsa puntata, anche l’ultima Non E’ La Rai rimasta potrebbe lasciare il reality. Come riportato da Biccy, difatti, starebbe valutando il ritiro anche Ilaria Galassi. A dare lo spoiler involontario sarebbe stata un’altra gieffina, nello specifico Zeudi Di Palma. Dopo aver chiacchierato con Galassi, la concorrente si sarebbe difatti diretta verso il bagno commentando fra sé e sé “Uff, che p***e se Ilaria se ne va”. Dopo le sue parole la regia ha tolto l’audio ma ormai la frase era già stata sentita dai telespettatori che hanno commentato l’anticipazione sul web.

Per il momento, comunque, nulla è ancora certo ed è probabile che sapremo la decisione definitiva di Ilaria nella puntata che andrà in onda mercoledì sera su Canale 5. Sicuramente la gieffina non sta attraversando un periodo facile all’interno della Casa, possibile motivo quindi della sua idea di abbandonare il reality. Galassi, come detto, è stata difatti protagonista di una lite con un’altra concorrente, Helena Prestes. In seguito all’accaduto, l’ex di Non E’ La Rai ha addirittura pensato che potesse esserci un serio provvedimento nei suoi confronti.

Intanto anche Prestes si è ritrovata al centro di alcune polemiche e la produzione ha deciso di isolarla dal resto del gruppo per un po’. La modella brasiliana ha difatti avuto una lite con un’altra gieffina, Jessica Morlacchi, alla quale avrebbe tentato di scagliare un bollitore. Neppure lei, però, è stata squalificata ed è già tornata nella Casa insieme agli altri.