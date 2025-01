GF fino a New York: hashtag per Helena proiettati a Times Square

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha diviso il reality a metà. Dentro la Casa c’è chi ha festeggiato tirando un sospiro di sollievo, ma c’è anche chi ha sentito particolarmente la sua mancanza. Fuori, invece, il pubblico pare essersi schierato contro chi l’ha voluta fuori, mettendo in atto una vera e propria protesta social potentissima. Molte persone le sono andate contro, molte altre hanno votato affinché lei uscisse e pagasse per il gesto del bollitore che ha coinvolto anche Jessica Morlacchi. Tuttavia, una grande fetta di pubblico si è letteralmente rivoltata contro il programma e contro il televoto, scatenando una delle più potenti “rivoluzioni” nella storia del reality di Canale 5. Immaginatevi un paio di hashtag e ora immaginateveli proiettati sui maxi schermo a Times Square, New York: #ripescaggioperhelena, #giustiziaperhelena sono loro i protagonisti della Grande Mela.

La protesta dei fan di Helena arriva a Times Square

Quanto può essere potente un fandom? Ce lo dimostra quello di Helena Prestes, che dalla sua uscita dal GF non ha mai smesso di lottare per lei, mostrandole tutta la vicinanza del mondo, letteralmente. I fan della modella brasiliana non conoscono il significato della parola “resa” e, pensate un po’, sono riusciti in qualcosa di impensabile. Sui maxi schermi di Time Square, New York, sono stati proiettati una serie di tweet relativi proprio a Helena e alla volontà di rivederla dentro la Casa del Grande Fratello.

Mentre si parla di ripescaggio per alcuni ex concorrenti eliminati (pare che la produzione abbia avvisato gli eliminati di preparare le valigie), la protesta contro l’uscita di Helena non si ferma. Su X sono apparsi sin da subito alcuni hashtag a lei dedicati: #giustiziaperhelena e #ripescaggiohelena sono i più frequenti, tant’è che sono riusciti a raggiungere la Grande Mela. I fan della Prestes si sono uniti e sono riusciti in qualcosa di impensabile: sui maxi schermi di Times Square è stato proiettato un breve video in cui si leggono le scritte: “Il mondo chiede #ripescaggiohelena“, concludendosi con l’altro hashtag popolare, #giustiziaperhelena.

Tutto ovviamente accompagnato da alcune foto di Helena dentro la Casa del GF, sottolineando come questa protesta non giunga solamente dall’Italia, bensì da più parti del mondo, come dimostrano le varie bandiere del video proiettato.

Come ci è arrivato un video dedicato al GF italiano a New York?

Sembra uno scherzo ma non lo è, ma come ci è finito un video per Helena Prestes a New York? Pare che per potere realizzare questa protesta tutte le persone che amano l’ex inquilina si siano raggruppate e si siano rivolte a un’agenzia che si occupa di queste cose, chiedendo di trasmettere il messaggio su uno dei luoghi simbolo della città. Alfonso Signorini aveva già parlato di “rivolta social” nella scorsa puntata, che cosa dirà adesso? Ma soprattutto, dopo questa vicenda (speriamo che la facciano vedere in Casa!), Helena tornerà dentro il reality? Chissà, intanto il ripescaggio rimane nell’aria.