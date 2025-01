GF, arriva l’ipotesi del ripescaggio nella Casa: le reazioni dei gieffini

Il Grande Fratello non smette mai di stupire i telespettatori. Poche ore fa è infatti spuntata l’ennesima ipotesi su una nuova strategia messa a punto dal celebre reality show al fine di risollevare le sorti di un’edizione che sembra ormai destinata a essere ricordata come una delle peggiori mai andate in onda. I dati relativi agli ascolti non mentono e, in generale, il tasso di gradimento del pubblico sta letteralmente colando a picco.

Per scongiurare l’ipotesi fallimento quindi, il Grande Fratello potrebbe essere pronto a fare una mossa mai vista prima e che molti ritengono anche essere contro il regolamento: effettuare un ripescaggio tra i concorrenti che sono stati eliminati nel corso delle puntate. Una cosa mai vista prima e che pare non essere piaciuta agli attuali concorrenti del reality, venuti al corrente solo poche ore fa della “bella” notizia.

Ipotesi ripescaggio

Saranno sicuramente contenti i fans di Helena Prestes di questa novità: i seguaci della modella brasiliana infatti, nel corso della settimana appena trascorsa, hanno più volte chiesto a gran voce che venisse data la possibilità alla loro beniamina di tornare nella Casa più spiata d’Italia. Ora, a quanto pare, tutto ciò potrebbe diventare realtà. Va però detto che, insieme alla Prestes, potrebbero fare ritorno nella Casa anche molti altri ex gieffini, tra i quali anche Jessica Morlacchi.

A riportare l’indiscrezione è stato, tra i primi, il tiktoker Francesco Vescio, che ha pubblicato un breve video sul suo profilo social per mettere al corrente i telespettatori di Canale 5 circa la possibilità di un ripescaggio: “Le persone avevano promesso che non avrebbero più guardato il GF, e hanno mantenuto la parola. Gli autori devono correre ai ripari“, ha affermato Vescio. “Lunedì dovrebbero fare un sorteggio per far rientrare in casa due o tre ex concorrenti tramite un televoto, e sarà il pubblico a decidere”, ha poi concluso.

Sarà la mossa giusta?

Va specificato che, almeno per il momento, si tratta di una notizia che va presa con le dovute cautele, anche se, stando a quanto riportato da Vescio e da 361 Magazine, già domani sera, lunedì 20 gennaio, potrebbe essere aperto un televoto speciale al fine di permettere di tornare nella Casa ad almeno due ex gieffini. Se fosse davvero così, sarebbe l’ennesimo colpo di scena del Grande Fratello, che quest’anno sembra non voler più seguire alcuna regola e improvvisare a ogni puntata pur di tenere vivo l’interesse del pubblico.

Non è però da escludere che possa anche trattarsi di una mossa completamente sbagliata da parte del reality show. In effetti, andare a ripescare alcuni inquilini che sono stati letteralmente buttati fuori dalla Casa proprio dal pubblico sovrano tramite il televoto, sembra un controsenso e lascerebbe intendere che le preferenze di chi ha votato a questo punto non contano più nulla.

🔴 #GrandeFratello: l'ipotesi 𝙧𝙞𝙥𝙚𝙨𝙘𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 può diventare realtà. Gli eliminati di questa edizione sarebbero già stati pre-allertati.

(Fonte: 361 Magazine) pic.twitter.com/7OH7emgHQL — GF NEWS (@GF_news_) January 19, 2025

Le reazioni dei gieffini

Inoltre, pare che gli attuali concorrenti non abbiano preso molto bene la notizia della possibilità di un ripescaggio. Nelle ultime ore infatti, i gieffini sono venuti a sapere questa importante novità grazie a qualcuno che, urlando da fuori la Casa, ha riportato loro le voci circolate sul web.

Ma non è tutto perché qualcuno ha anche minacciato di uscire dal gioco se la possibilità del ripescaggio dovesse concretizzarsi. Si tratta di Lorenzo Spolverato che, come riportato da Deianira Marzano, ha preso proprio male la notizia del possibile ritorno di Helena nella Casa.

“Si vocifera che qualcuno fuori dalla casa abbia urlato riguardo al possibile ripescaggio di Helena, creando scompiglio tra i concorrenti. Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di lasciare il programma, sottolineando che non sarebbe conforme alle regole del gioco. Ovviamente, come spesso accade, tutto questo non ci è stato mostrato“, sono state le parole dell’esperta di gossip.

Non è la prima volta che Lorenzo minaccia di uscire dal Grande Fratello perciò, come sottolineato da molti utenti del web, è improbabile che decida di farlo davvero proprio ora. Sull’ipotesi ripescaggio invece, in molti sono pronti a scommettere che succederà davvero, dal momento che il Grande Fratello inizia a essere in evidente difficoltà e questa potrebbe essere l’ultima chance per risollevare le sorti del reality show. Per sapere cosa succederà quindi occorre attendere la prossima diretta che andrà in onda domani sera, lunedì 20 gennaio.