GF choc, scontro di fuoco tra Lorenzo e Shaila: che cos’è successo

Nel corso della notte appena passata la tensione all’interno della Casa più spiata d’Italia si tagliava letteralmente con il coltello. Per l’ennesima volta i protagonisti di una litigata senza precedenti sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Non è infatti la prima volta che i due si scontrano per le loro differenti vedute, e non solo, motivo per il quale nel corso dei mesi passati all’interno della Casa, hanno rotto e cercato di ricucire il loro rapporto più e più volte.

Questa notte però è avvenuto un episodio molto grave e che, come spesso accade ultimamente, è stato censurato dal Grande Fratello. La produzione infatti, come segnalato da numerosi utenti del web, al culmine dell’accesa lite tra i due gieffini, ha evitato di inquadrare la scena.

L’inizio dello scontro

Tutto è iniziato quando, nel corso della notte appena passata e della festa a tema Antica Roma organizzata nella Casa dai gieffini, l’ex velina di Striscia la Notizia ha iniziato a parlare della sua relazione con Spolverato e di tutte le difficoltà incontrate da quando i due hanno deciso di incrociare le proprie strade.

“Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non siamo nello stesso momento. Le cose si fanno in due. Lui vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione. Sono rassegnata, non voglio più piangere. Basta, io sto bene così. Mi merito di essere felice e serena. Ho dato tutto a questa persona, ma lui continua con i giochetti e cerca di farmi ingelosire. Non ho più la forza. Forse è meglio chiudere“, sono state le esatte parole pronunciate dalla Gatta nel corso di una conversazione con gli altri inquilini.

La reazione di Lorenzo

Dichiarazioni che, come si può facilmente immaginare, non sono piaciute per niente a Lorenzo. Il discorso di Shaila ha infatti scatenato l’ira del gieffino, che a quel punto, evidentemente scosso e alterato, ha iniziato a camminare nervosamente per la cucina per poi, in preda a uno scatto d’ira, dileguarsi in fretta e furia verso il bagno affermando: “Vado a tirare due cartelle al muro, non ce la faccio più, basta.”

A quel punto, nonostante alcuni volessero fermarlo, come Ilaria Galassi, Spolverato è andato a chiudersi nel bagno, dal quale hanno iniziato a sentirsi distintamente rumori molto forti, come se il gieffino stesse davvero prendendo a calci e pugni le mura della stanza. In effetti, è proprio quello che è successo, come affermato anche da chi in quel momento stava seguendo la diretta e chi, tra i gieffini, si trovava nella stanza vicina. Una reazione, che ha spaventato, e non poco, sia gli abitanti della Casa che i telespettatori.

La stessa Eva Grimaldi si è sentita in pericolo in quel momento e ha esclamato: “Oddio, ma che sta succedendo? Io c’ho paura qui“. A quel punto, un’altra gieffina, Pamela Petrarolo, finita sotto accusa dal pubblico per questo motivo, ha cercato di giustificare Spolverato: “Lorenzo si è dovuto sfogare, ha preso a pugni il muro. Ha avuto un crollo, ha litigato con Shaila.”

Infine, dopo essere uscito dal bagno, Lorenzo ha nuovamente minacciato di voler lasciare il reality show, affermando: “Io me ne vado, così mi tolgo il teatrino, perché mi sono rotto“.

Ecco a voi chi avete reso preferito ! È andato in bagno per menare pugni contro la porta !!! #grandefratello #heleners #zelena #helevier pic.twitter.com/2hlnIEhUvm — precipitevolissimevolmente (@saures788) January 19, 2025

Le parole di Shaila dopo lo scontro

Dopo la furiosa litigata, Shaila ha voluto esprimersi sull’accaduto e ha affermato: “Io ero aperta a condividere le sue insicurezze, ma non vuole. Io mollo, anche perché questa al Grande Fratello è la sua opportunità, ma anche la mia. Non posso annullarmi per lui. Se quando siamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere.”

Sembra quindi che ancora una volta i due abbiano deciso di separarsi: i telespettatori, che nelle ultime ore si sono riversati sui social per commentare l’accaduto, non sono però molto convinti che questa ennesima separazione durerà. Molti di loro infatti sono anche pronti a scommettere che tra qualche giorno Lorenzo e Shaila si riavvicineranno, come già successo in passato.

Per finire, dopo l’acceso scontro, anche Eva Grimaldi ha voluto dire due parole a Shaila e farle aprire gli occhi su Lorenzo: “Quando è così, deve essere aiutato. Non si accetta per una litigata del genere. Dovevi stare zitta, sentire cosa diceva. Lui diceva “Stai zitta, stai zitta, stai zitta”. Dovevi sentire cosa ti diceva“.

“Quando è così deve essere aiutato, non si accetta ancora di più dopo una litigata del genere, diceva STAI ZITTA STAI ZITTA STA ZITTA” Anche Eva lo dice e vedo persone qui sopra che ancora idealizzano e giustificano tutto ciò.#grandefratello pic.twitter.com/GuqcGoAuyw — 𝙢𝙖𝙧𝙮🧸 (@cuorebianko) January 19, 2025

I telespettatori sono stanchi

Come anticipato, e come segnalato da molti utenti sul web, la furiosa litigata tra la coppia della casa più spiata di Cinecittà non è stata ripresa dalle telecamere. In quel momento infatti il Grande Fratello stava riprendendo Emanuele Fiori e Chiara Cainelli intenti in una chiacchierata in giardino. Nonostante ciò, stando ai numerosi video che circolano su X, e non solo, lo scontro tra i due si è udito lo stesso, dal momento che le conversazioni tra gli altri due concorrenti sono state proprio accompagnate dalle urla di sottofondo di Shaila e di Lorenzo.

Insomma, i telespettatori non ne possono proprio più: l’edizione di quest’anno del Grande Fratello è ormai considerata una delle peggiori mai andate in onda e tra episodi di violenza, come quello andato in onda poche ore fa, e parole di troppo, il grado di apprezzamento del pubblico nei confronti del reality sta letteralmente colando a picco.

Ancora una volta i fans del programma chiedono a gran voce che venga fatto qualcosa verso coloro che, come Lorenzo, si stanno rendendo protagonisti di gesti e dichiarazioni meritevoli di squalifica. Ora la palla passa ad Alfonso Signorini e alla produzione del Grande Fratello: i telespettatori infatti si aspettano che nel corso della prossima diretta, il conduttore prenda seri provvedimenti nei confronti di chi si rende protagonista di determinate scene. Una richiesta che fino a ora però non è stata ascoltata.