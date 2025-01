GF, Lorenzo: ma dove sono i suoi fan? Facile confronto con il Guru

Lorenzo Spolverato è stato al centro della prima fase della 23esima puntata del Grande Fratello. Oltre ad avere avuto dei confronti con Helena Prestes e l’ormai famoso Guru della moda, il gieffino tanto discusso è stato eletto preferito dal pubblico tramite il televoto. Ma non si comprende, arrivati a questo punto, dove siano tutti questi telespettatori che si prendono la briga di salvare lui e Shaila Gatta. Questo perché sul web e sui social network c’è tutt’altra atmosfera, che vede Helena come la più amata insieme a Javier Martinez e Amanda Lecciso.

Certo, sono presenti vari fan di Shaila e Lorenzo, ma non così tanti da poter stravolgere ogni volta il televoto. I sondaggi e i commenti parlano chiaro sul web: il pubblico è stanco della love story che hanno messo su questi due concorrenti, che dopo l’eliminazione di Helena si credono invincibili e i più amati. Eppure non sembra essere questo il parere del pubblico che dice di votare al televoto e che commenta sul web. Probabilmente tutti questi fan, che hanno superato i migliaia di sostenitori di Helena e Javier, non svelano la loro preferenza nei confronti di questa coppia sui social network.

Intanto, Lorenzo stasera è entusiasta e pieno di sé. Il fatto poi che Signorini l’abbia reso protagonista dei primi blocchi hanno solo alimentato le sue certezze. Dopo il confronto con Helena, è arrivato per lui il momento di affrontare una questione delle scorse settimane. La mamma di Shaila, entrata per farle una sorpresa, ha aperto un caso, facendole sapere che fuori si dice che Lorenzo sia omosessuale. Spolverato, sostenuto anche dal padre, ha smentito subito. La ballerina l’ha sempre appoggiato, forte della passione che lui le dimostra.

A smontare le repliche di Lorenzo al GF ci ha pensato il famoso Guru della moda, Saro. Quest’ultimo è spuntato fuori tramite l’indiscrezione lanciata fuori dall’ex gieffino Biagio D’Anelli. Il Guru della Moda si è palesato stasera e ha raccontato che con Spolverato c’è stato un bacio passionale in auto, dopo un evento. Il gieffino ha negato il tutto, ridacchiando anche. Per i telespettatori, però, il concorrente è apparso un po’ in difficoltà.

Non solo, per Lorenzo è stato facile smentire, visto che non ci sono prove concrete su questo presunto bacio, ma solo la parola di Saro. E purtroppo il ragazzo non è apparso molto credibile, soprattutto per i presenti in studio. Chiaramente è necessario dare credito alla smentita di Lorenzo. Nel frattempo, Saro non se n’è rimasto in silenzio:

“Ma perché devi rinnegare questa cosa? Ci siamo conosciuti ed eri una persona totalmente libera e serena. Tu stai rinnegando in maniera morbosa questo fatto. Sì, abbiamo parlato sui social. Tu mi hai scritto”

Alla fine, a Spolverato è venuto anche facile buttare tutto sul ridere, chiedendo a Saro il motivo per cui si definisce il Guru della moda.