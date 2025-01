GF, torna Helena: c’è una frase sospetta, Alfonso evita il masso

Helena Prestes è tornata al Grande Fratello per alcuni confronti dopo la sua clamorosa e inaspettata eliminazione. Alfonso Signorini ha chiesto inizialmente a Lorenzo Spolverato di recarsi nella Stanza a Led. Il conduttore ha ripercorso tutto ciò che è accaduto tra i due nella Casa. Si è partiti dai momenti in cui lui le professava interesse, finendo a quelli in cui lui neppure l’ha salutata durante la sua eliminazione. Signorini ha deciso di dare il via a un nuovo faccia a faccia tra loro.

Nessun ripescaggio, al contrario di ciò che molti telespettatori speravano dopo la sua ingiusta eliminazione. In questi giorni, è nata una bufera che Signorini evita stasera. Infatti, Alfonso non ha fatto finora alcun riferimento alle polemiche nate per via dell’idea che circola sul web da lunedì: il televoto che ha eliminato Helena sarebbe stato truccato. Anzi, il padrone di casa ha preferito dare ancora spazio a Lorenzo, rendendolo protagonista sin da subito del ritorno della Prestes, senza la quale nella Casa le dinamiche non esistono più. Ora Signorini dovrà darsi da fare, non potrà di certo avere in ogni puntata come ospite Helena.

“Il tempo è prezioso e io non lo perdo più con te”, ha tuonato stasera la modella brasiliana, citando quanto detto settimane fa dal padre di Javier Martinez. “E allora esci ora”, ha replicato Lorenzo, prendendosi anche il potere di decidere quando inizia e finisce l’ospitata di Helena. A questo punto, Spolverato ha fatto notare alla Prestes che lui è ancora un concorrente, mentre lei è stata eliminata. Il pubblico insorge e si scaglia contro il reality show perché ora Lorenzo è seriamente convinto che lui sia il più amato fuori, anche più di Helena.

“Ci sono cose che non posso dire”, ha dichiarato la Prestes e Signorini è subito intervenuto. Queste parole di Helena stanno facendo insospettire, visto che si parla di televoto poco chiaro. Alla fine, la Prestes ha affermato che per lei si tratta di un capitolo chiuso la storia legata a Lorenzo. A questo punto, Alfonso ha chiesto a Helena di lasciare la Casa. Ed è finito qui il momento della modella brasiliana. Il pubblico è abbastanza deluso, in quanto avrebbe preferito assistere ad altri confronti e a non quello con Lorenzo, bensì con Javier Martinez o Zeudi Di Palma.

Poco dopo è stato eletto proprio come preferito del televoto Lorenzo, lasciando di nuovo di stucco i telespettatori. I sondaggi davano per certa la vittoria di Amanda Lecciso in questa sfida e, anche stavolta, i conti non tornano.